Teknisk utbildare till Saab i Arboga!
Saab AB / Pedagogjobb / Arboga
2026-02-26
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Är du tekniskt kunnig och gillar att förklara saker på ett pedagogiskt sätt? Vill du utvecklas i en roll där du får både ansvar och stöd att växa? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Din roll
Vi söker en teknisk utbildare till vårt team i Arboga. Rollen erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och friheten att forma din egen vardag - samtidigt som du blir en viktig del i våra projekt och vår gemensamma kompetensutveckling.
Som teknisk utbildare kommer du att:
*
Ta fram kursbeskrivningar och utbildningsmaterial.
*
Planera och genomföra utbildningar, både internt och för våra kunder, utifrån din kunskapsnivå.
*
Stötta kollegor med presentationsmaterial, undervisningsmetoder och pedagogiska tips.
*
Delta i arbetsgrupper på projekt- och företagsnivå för att utveckla gemensamma utbildningspaket och processer.
Du kommer ha en handledare och arbeta i projektteam, men vi förväntar oss att du också kan ta eget ansvar och driva dina uppgifter framåt.
Placeringsort för tjänsten är Arboga. Inrikes och utrikes resor kan förekomma. Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, pedagogiskt driven och vill utvecklas i en roll där du får både ansvar och möjlighet att växa. Du trivs med att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt och tycker om att se andra utvecklas genom utbildning.
Du kan ha olika bakgrunder - kanske har du:
*
Studerat till civilingenjör, högskoleingenjör eller via yrkeshögskola inom teknikområdet, eller har motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
*
Jobbat med internutbildning, kompetensutveckling, eller som ingenjör med erfarenhet av att hålla presentationer och utbildningar.
För att trivas hos oss är du engagerad, ansvarstagande och vill driva uppgifter och projekt framåt i nära samarbete med olika team. Du är flexibel och anpassningsbar i en dynamisk vardag, samtidigt som du har ambitionen att utvecklas och lära nytt. Kort sagt, du är hungrig på nya utmaningar och vill göra skillnad med din kunskap och pedagogiska förmåga. För denna tjänst kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9765368