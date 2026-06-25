Teknisk utbildare inom tåg
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2026-06-25
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Brinner du för att arbeta med tåg och vill vara med och säkerställa att framtidens tekniker har rätt kompetens? Har du erfarenhet från tågindustrin och trivs i en roll där du får kombinera teknik, pedagogik och kommunikation?
Vi söker nu en Teknisk utbildare till ett långsiktigt, viktigt och spännande uppdrag inom den svenska tågindustrin.
Aleido har lång erfarenhet av att utveckla och genomföra tekniska utbildningar inom tågbranschen. Nu tar vi nästa steg och bygger upp vår utbildningsverksamhet i Sverige – och söker dig som vill vara med och driva den utvecklingen.
Du blir en nyckelperson i att etablera och utveckla utbildningar på svenska, i nära samarbete med våra internationella kollegor.
Vad rollen innebär
Som Teknisk utbildare hos Aleido kommer du att:
Samla in, analysera och strukturera teknisk information från experter, dokumentation och verksamhet.
Omvandla komplex teknik till pedagogiskt, tydligt och användarvänligt innehåll.
Utveckla kursupplägg och utbildningsmaterial.
Vara med och bygga upp utbildningskoncept för tekniker och andra yrkesroller inom tågsektorn.
Planera och genomföra utbildningar i Sverige, främst på svenska.
Samarbeta med internationella kollegor för att dra nytta av befintlig expertis och erfarenheter.
Säkerställa hög kvalitet i både innehåll och genomförande.
I den inledande fasen ligger fokus på att utveckla struktur, material och arbetssätt. När utbildningarna är etablerade övergår rollen i större utsträckning till att genomföra dem och stötta kunskapsöverföringen i verksamheten.
Resor kan förekomma.
Vem du är
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet från järnvägs- eller tågindustrin.
Har god teknisk förståelse för tågsystem och underhåll.
Har vana av att förmedla teknisk kunskap, t.ex. genom utbildning, handledning eller mentorskap.
Har erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation eller utbildningsmaterial.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Har erfarenhet av klassrumsutbildning eller "train-the-trainer"
Har arbetat som tekniker, specialist eller instruktör inom tåg
Har kunskaper i tyska
För att lyckas i rollen är du pedagogisk, kommunikativ och trivs med att dela med dig av din kunskap. Du har lätt för att anpassa ditt budskap efter målgruppens behov och bygger snabbt förtroende i utbildningssituationer.
Samtidigt är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har förmågan att driva ditt arbete framåt självständigt. Du motiveras av att vara med och bygga upp något nytt och skapa långsiktigt värde.
Varför Aleido?
Innovativ miljö: Hos oss får du arbeta med de senaste AI- och teknologitrenderna, i en kultur som värderar ständig utveckling och lärande.
Flexibelt arbete: Vi har en progressiv distansarbetsmodell som ger dig friheten att balansera arbetslivet på ett sätt som passar dig.
Utveckling i fokus: Vi erbjuder en lärandekultur där du ständigt utmanas och har möjlighet att växa. Vårt löfte om lärande innebär att vi delar kunskap generöst och värdesätter din strävan att växa.
Hållbar framtid: Vår vision är att skapa tekniska lösningar som är både innovativa och hållbara.
Vilka vi är
Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter eller system, eller söker kunskap och beredskap för att skapa varaktig förändring, inom en mängd branscher såsom fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den – genom att göra det avancerade lätt att förstå. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7970485-2070659". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleido Sweden AB
(org.nr 556241-0638), https://work-sv.aleido.com
Ängsgärdsgatan 4 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Aleido Sweden Jobbnummer
9978742