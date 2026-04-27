Teknisk uppdragsledare inom mekanik - Vattenfall Power Solutions
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 700 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl. a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Är du ingenjör inom mekanik och vill arbeta i en roll där du får kombinera teknisk kvalitet, samarbete och verklig påverkan i ett långsiktigt kärntekniskt program? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu en Teknisk uppdragsledare inom mekanik till Anläggningsteknik Väst. Rollen utgår från ett första uppdrag inom avvecklingsprogrammet på Ringhals, men över tid kan du komma att arbeta i andra uppdrag inom Vattenfalls verksamhet, beroende på verksamheternas behov och din kompetensprofil.
Anläggningsteknik Väst är en enhet med cirka tio tekniska specialister med olika bakgrund och erfarenhetsnivåer. Gruppen arbetar i flera tekniska uppdrag inom Vattenfalls olika verksamheter.
I ditt första uppdrag kommer du att ha en viktig roll i ett tekniskt avancerat uppdrag inom programmet för avveckling på Ringhals. Rollen innebär att du arbetar med teknisk granskning, kravuppföljning och genomförandestöd i ett projekt där säkerhet, kvalitet och teknisk precision är avgörande.
En central del av uppdraget är att granska leverantörens tekniska dokumentation, exempelvis arbetsmetoder och andra tekniska underlag, samt säkerställa att arbetet genomförs enligt uppsatta krav och tekniska specifikationer. Du bidrar också med tekniska underlag vid behov och fungerar som stöd i tekniska frågeställningar som uppstår under genomförandet.
Rollen har en tydlig koppling till arbete i radiologisk miljö, vilket innebär att tekniska lösningar och arbetssätt behöver bedömas även utifrån strålskydd och genomförbarhet i anläggningen. Du samarbetar nära både interna specialistfunktioner och externa leverantörer och blir en viktig länk mellan teknik, krav och genomförande i ett flerårigt program.Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
I rollen som Teknisk uppdragsledare kommer du bland annat att:
Granska och följa upp teknisk dokumentation från leverantörer, exempelvis arbetsmetoder och tekniska underlag
Säkerställa att tekniska och avtalsmässiga krav uppfylls
Ta fram tekniska underlag utifrån frågor och behov som uppstår i projektet
Ge tekniskt stöd under genomförandet, särskilt i frågor kopplade till mekanik, komponentförståelse och anläggningsnära frågor
Bidra i tekniska bedömningar kopplade till arbete i radiologisk miljö och strålskydd
Samverka med interna specialister, projektfunktioner och extern leverantör för att driva tekniska frågor framåt
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Ingenjörsutbildning med inriktning mot mekanik, maskinteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från kärnkraft, processindustri eller annan närliggande teknisk verksamhet
Vana att arbeta med teknisk dokumentation, och förståelse för kravhantering
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Anläggningskännedom om Ringhals
Erfarenhet av arbete i radiologisk miljö
För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna arbeta strukturerat i en tekniskt komplex miljö, där säkerhet, kvalitet och noggrannhet är centrala delar av arbetet.
Du har förmåga att sätta dig in i tekniska frågeställningar, analysera underlag och följa upp krav på ett systematiskt sätt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det också viktigt att du samarbetar väl med andra, bygger förtroendefulla relationer och kan föra tekniska dialoger med såväl specialister som andra funktioner i projekten.
Vi vet att erfarenhet kan se olika ut. Om du känner igen dig i stora delar av rollen och tror att du skulle bidra med rätt kompetens och perspektiv, ser vi gärna din ansökan.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Ringhals. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristin Audell, kristin.audell@vattenfall.com
, alternativt blivande kollega Magnus Malmberg, magnus1.malmberg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Åsa Vallin, asa.vallin@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Så ansöker du
