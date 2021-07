Teknisk Underrättelseanalytiker Till Osint-Funktionen - Försvarets Radioanstalt - Elektronikjobb i Ekerö

Försvarets Radioanstalt / Elektronikjobb / Ekerö2021-07-05På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker dig som är initiativtagande och serviceinriktad och vill arbeta med systemutveckling och dataflöden. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en innovativ miljö. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.Ditt uppdragOSINT står för Open Source Intelligence och innebär informationsinhämtning av digital, publikt tillgänglig, information. OSINT är ett stöd och komplement till FRA:s signalunderrättelse- och informationssäkerhetstjänst.Som teknisk underrättelse analytiker bedriver du och utvecklar OSINT-funktionens metoder och arbetsformer samt bedriver omvärlds-bevakning till stöd för bearbetnings- och analysverksamheten. Du har ett delansvar för utveckling och drift av FRA:s plattform för automatiserad mediebevakning. FRA har en egen version av plattformen Europe Media Monitor, EMM. I dina arbetsuppgifter ingår det att använda dina IT-kunskaper för att utveckla plattformen.Som teknisk underrättelseanalytiker ingår du i en mindre grupp som bedriver inhämtning och validering av publikt tillgänglig information, främst i digital form, till stöd för försvarsunderrättelseverksamheten. I din roll har du omfattande samverkan med analytiker vid FRA.På FRA har vi en omfattande sekretess och det är viktigt att du är bekväm med att hantera det. Rollen innebär ett stort ansvarstagande för det egna arbetet och stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Resor inom och utom landet i tjänsten förekommerDu kanDu har gymnasiekompetens inom teleteknik eller programmering/webbutveckling. Meriterande om du har högskolekompetens inom områdena ovan. Erfarenhet av omvärldsbevakning inom underrättelse-/säkerhetstjänst eller Business Intelligence är meriterande.Du har flerårig erfarenhet av webbutveckling i Windowsmiljö och goda kunskaper i Java och JavaScript. Meriterande om du har erfarenhet av J2EE och Apache Tomcat samt färdigheter inom XML, XSLT och XSL-FO.Du skriver och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.Du ärVi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och har god förmåga att planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är initiativtagande och driver dina processer tills du uppnår resultat. Vi söker dig som är tillmötesgående och visar genuint intresse för att hjälpa andra och tar eget initiativ för att leverera lösningar. Du tar ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna och ser till att skapa resultat, både självständigt men också tillsammans med andra. Din förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter gör att du ser möjligheter i förändringar och fortsätter att arbeta konstruktivt även i mer pressade situationer.Om FRAFRA är en civil myndighet med ca 850 anställda som lyder under Försvarsdepartementets ansvarsområde. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Det sker också genom vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett cyberförsvar och att bidra till att skydda samhällsviktiga informationssystem.Vi erbjuder flexibla arbetstider och tror att frihet under ansvar och flexibilitet bidrar till balans mellan arbete och fritid och välmående personal. Vi värdesätter god hälsa hos våra medarbetare och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid. På FRA finns en sedan länge starkt förankrad idrottsklubb som möjliggör att våra medarbetare har tillgång till diverse olika träningsaktiviteter.Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och förutsättningar till intern karriärrörlighet. Vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta arbetsgivaren på telefon 010-557 4705. 