Teknisk underrättelseanalytiker
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker just nu teknisk underrättelseanalytiker till avdelningen för signalunderrättelser. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som teknisk analytiker hör du till avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning samt analys och levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I den här rollen får du använda och vidareutveckla din kompetens inom programmering för att lösa komplexa problem och skapa struktur i stora informationsflöden. Du bidrar till att stärka och effektivisera arbetssätt genom hela underrättelsekedjan - från inhämtning och bearbetning till kvalificerad rapportering.
För att nå dit samarbetar du tätt med tekniska underrättelseanalytiker och ämnesspecialister inom olika underrättelseområden. Tillsammans omsätter ni data till insikter. Du är dessutom med och förverkligar idéer och prototyper till hållbara, produktionssatta lösningar med konkret verksamhetsnytta. I detta sammanhang är du, som teknisk analytiker, en central del av underrättelseproduktionen och en viktig länk mellan teknik, analys och operativ effekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Fullstackutveckling av nya och befintliga tekniska lösningar, som t.ex. prototyper och webbapplikationer för presentation och analys av data från datamängder av varierande storlek och komplexitet.
Identifiera områden där arbete kan förenklas, effektiviseras eller automatiseras genom utveckling av nya system eller prototyper samt där det går göra dessa till verklighet
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT, informationsteknik, systemvetenskap, datateknik eller närliggande område, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i programmeringsspråk, företrädesvis Python, JavaScript och/eller TypeScript
Skriver, förstår och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Civilingenjörsutbildning inom datateknik, IT eller teknisk fysik
Erfarenhet av att bearbeta och analysera relevant information i stora datamängder
Erfarenhet av arbete inom säkerhets- eller underrättelseverksamhet samt inom utrikes- och/eller säkerhetspolitik
Kunskap inom AI, agentisk AI och AI-relaterade ramverk
Erfarenhet av databaser, grafdatabaser och/eller Elasticsearch,
Erfarenhet av Linux, virtualisering och Docker
Kunskaper inom Nätverk/IP
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
Självgående - Du tar eget ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete och bidrar aktivt till att föra dina processer vidare.
Utvecklingsorienterad - Du har lätt för att ta till sig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Driver och implementerar förändring
Kreativ - Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-05
Referensnummer 2024FRA303-5 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Analytiker, teknisk, FRA, underrättelse, signalspaning, fullstack, python, javascript, typescript, utvecklare, programmering Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9783808