Teknisk testspecialist
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-26
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Vill du arbeta kodnära med testautomatisering och vara med och forma hur tester byggs och körs i CI/CD? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Du ingår i ett testfokuserat team där kvalitet byggs in i hela utvecklingsprocessen. Du arbetar med att designa, utveckla och köra tester samt analysera resultat. En stor del av arbetet sker i kod, där du tar fram automatiserade tester för end-to-end-, API- och regressionsflöden. Vid behov ingår även prestanda- och tillgänglighetstester. Arbetet bidrar till stabila och tillförlitliga leveranser i myndighetens digitala tjänster.
Du arbetar nära teamet och även i samverkan med utvecklare, bland annat som stöd vid testautomatisering och felsökning. Utvecklingsmiljön präglas av CI/CD och ett tydligt fokus på kvalitet i varje steg. Plattformens olika delar innebär varierande tekniska utmaningar, och du är med och driver hur testning bedrivs – från val av angreppssätt till vidareutveckling av teststrategier och verktyg.
Du tillhör avdelningen för digital strategi och plattform. Vi arbetar med att utveckla och ta hand om myndighetens gemensamma digitala plattformar och komponenter.
Om dig
Du samarbetar nära andra och bidrar till ett gemensamt resultat genom att dela kunskap och ta ansvar för helheten. Du tar egna initiativ, driver arbetet framåt och använder din analytiska förmåga för att förstå problem och hitta hållbara lösningar. Samtidigt bidrar du till att utveckla arbetssätt och lösningar, med fokus på att ständigt förbättra hur vi arbetar.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom it alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av att konstruera, utveckla och underhålla automatiserade tester för API:er i en CI/CD-kontext
flerårig erfarenhet av testarbete i ett livscykelperspektiv: testplanering, testfallshantering, regressionstester, testdata och avvikelsehantering
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av arbete som systemutvecklare, gärna med Java/JavaScript
erfarenhet av att arbeta med säkerhetslösningar i systemintegrationer, exempelvis autentisering, certifikat eller identitetslösningar
erfarenhet av testautomatisering för webbapplikationer med verktyg som till exempel Playwright.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av rekryterande chef Jenny Söderbom, 010-175 6389.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 18 augusti. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan. I juli månad har vi begränsad möjlighet att svara på frågor.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Utveckling av plattformar, Utveckling 2 Kontakt
Dorothea Lockman 010-1753741 Jobbnummer
9981168