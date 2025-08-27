Teknisk testare till vår kund i Solna
2025-08-27
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget syftar till att stödja ett utvecklingsteam som arbetar med applikationer i PEGA-plattformen genom att etablera en hållbar grund för testautomatisering. Arbetet omfattar framtagande av strategi för automatiserade tester inom PEGA, etablering av tekniska ramverk och rutiner, coachning av teamet i testteknik och kvalitetssäkring samt deltagande i utveckling av automatiska tester. Uppdraget genomförs i nära samverkan med kundens centrala stödfunktioner för test och kvalitetssäkring, testsamordnare för PEGA-plattformen samt i enlighet med etablerade ramverk, riktlinjer och metoder inom organisationen.
För att uppdraget ska fungera väl ser vi gärna att du är självgående, initiativtagande, pedagogisk och coachande, har en strukturerad arbetsstil och vana att dokumentera, samt är trygg i samarbete med såväl utvecklare och verksamhetsrepresentanter som centrala stödfunktioner.
Du kommer att arbeta tillsammans med ett utvecklingsteam för att införa och vidareutveckla testautomatisering i applikationer byggda på PEGA-plattformen. Arbetet omfattar teknisk implementation, framtagning av testlösningar och aktivt deltagande i utveckling av automatiska tester. Uppdraget genomförs i nära samverkan med teamets utvecklare, testare och produktägare samt relevanta stödfunktioner.
Obligatoriska krav
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att självständigt etablera och arbeta med ramverk för testautomatisering i agila utvecklingsteam.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att skapa automatiserade GUI-, regressionstester och flödestester (del- och helflöden) i komplexa användarscenarier med Playwright.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att skriva och underhålla API[1]tester, inklusive autentisering och hantering av headers.
Du ska ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med versionshantering i Git och/eller Bitbucket.
God förmåga att kommunicera på svenska både tal och skrift.
Mervärdeskrav
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av PEGA-plattformen: Som DevOps-stöd (tCI/CD, Pega samt arbete med testautomatisering i PEGA-baserade applikationer, prestandatestning and API-testing i PEGA-applikationer gärna inom offentlig sektor eller större organisationer.
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med teststrategier för automatisering i plattformsbaserade lösningar (lowcode/no-code).
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att dokumentera fram teststrategier för automatisering, inklusive val av verktyg och ramverk, anpassade till teamets sprintplanering och arbetssätt.
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med versionshantering i Git och/eller Bitbucket.
Du bör ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med test som en integrerad del av teamets leveransansvar, inklusive coachning i testautomatisering på PEGA-plattformen och formulering av testbara acceptanskriterier i planeringsstadiet.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
