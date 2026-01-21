Teknisk testare till efterlysningssystem
Polismyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Du kommer arbeta i en grupp på Polismyndigheten som arbetar med utveckling och livscykelhantering av systemstöden för polisens underrättelsetjänst, gränspolisen samt för de internationella systemen.
Det förändrade omvärldsläget ställer höga krav på att kunna arbeta agilt och målinriktat.
Vi söker nu en driven testare som gillar att arbeta hands-on med produkter och system som används dygnet runt, året om. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
IT-avdelningen består för närvarande av 1400 anställda som ansvarar för all IT som används av myndighetens cirka 40 000 anställda. Vårt kontor är beläget centralt i Norrköping där vi erbjuder både flexibelt kontor och flexibla arbetstider. För närvarande finns det även möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar i veckan. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett positivt och engagerat team med systemutvecklare, testare, uppdragsledare, tekniska produktspecialister och kravanalytiker. Vårt arbete styrs av vad teamet ser att produkten behöver, vad den polisiära verksamheten prioriterar samt vad som beslutas på EU-nivå tillsammans med de övriga Schengenländerna.
Du kommer i rollen ha ett delat ansvarsområde där du utöver uppgifter och ansvar med testning även kommer ha uppgiften som Scrum Master. I rollen som testare kan det också förekomma, i och med ditt samarbete med olika delar av både den operativa samt it-interna verksamheten, uppgifter som innebär att driva arbetet med krav (funktionella och tekniska krav). Du arbetar nära utvecklingsteamet med primärt teknisk testning, testautomatisering, koordinering av testarbetet men även manuella tester. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, eller motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer likvärdigt
• Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom testning
• Arbetslivserfarenhet av testautomatisering
• Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med Cucumber, Cypress eller liknande verktyg
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av systemutveckling inom Java
• Erfarenhet av att ha arbetat med testdriven utveckling
• Arbetslivserfarenhet av rollen som Scrum master
• Erfarenhet av att ha arbetat med Jenkins
• Erfarenhet av att ha arbetat med Docker, Kubernetes containers
• Erfarenhet av kravarbete
Personliga egenskaper
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift, är självgående och utför arbetet på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du har ett stort teknikintresse och räds inte åt nya utmaningar utan förblir motiverad och lösningsorienterad. Du trivs i samarbeten med andra och har ett prestigelöst förhållningssätt där du är med och driver arbetet framåt tillsammans med dina kollegor. Avslutningsvis är du duktig på att kommunicera såväl skriftligt som muntligt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Norrköping
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Testare
För fullständig annons samt information om hur du skickar in din ansökan se länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/januari/teknisk-testare-till-efterlysningssystem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A040.168/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten Kontakt
Fackliga företrädare ST st.region-ost@polisen.se Jobbnummer
9697690