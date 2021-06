Teknisk testare med god samarbetsförmåga, Stockholm - Shaya Solutions AB - Datajobb i Stockholm

Om konsultuppdragetOrt: StockholmUppdragslängd: Ca. 1,5 årSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.UppdragsbeskrivningHuvudsakliga arbetsuppgifter:tillsammans med testledare och utvecklingsteam ansvara för att utföra tester av den kompletta tjänsten såväl som delar av tjänstengranska och analysera krav utifrån testperspektividentifiera och designa regression-, system- och integrationstester (end-to-end) i komplexa miljöer (Mikrotjänst arkitektur)verifiera funktionella- och systemkravutveckla och underhålla automatiserade testertest av Frontend och test av Backendi samarbete med testledare, produktägare och utvecklare ställa krav på testmiljöerförbereda och strukturera testdatautvärdera testning, testresultat, identifiera fel och orsakssamband samt kommunicera resultatdokumentera samt presentera tester och resultatmanuella tester där testfall skrivs i Jira test Manager.Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):erfarenhet av att arbeta med test i miljöer för externa användare (öppna APIer), t ex REST-assurederfarenhet av att automatisera systemtester/End-to-end och regressionstestererfarenhet av att felsöka och göra analyser i komplexa testmiljöererfarenhet av JAVA-programmering.Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):erfarenhet av Continuious Delivery.______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.