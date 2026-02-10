Teknisk testare
Vill du vara med och kvalitetssäkra framtidens statliga digitala identitet för hela Sverige?
Vi söker dig, som med din erfarenhet inom test och kvalitet, vill bidra till robusta, tillförlitliga lösningar som gör verklig skillnad!
Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker sektionen Persondokument en testare som vill vara med och utveckla den nya statliga e-legitimationen - ett av Sveriges viktigaste digitala samhällssystem.
Hos oss arbetar du med test och kvalitetssäkring av en digital identitet på högsta tillitsnivå, där säkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet står i centrum. Du blir en nyckelperson i ett team som står inför avgörande tekniska och strategiska vägval, där din erfarenhet av test bidrar till välgrundade beslut och får verklig påverkan på systemens kvalitet - och i förlängningen på miljontals användare.
Här kan du läsa mer om uppdragen: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/emma-sytstemutvecklare/
Du kommer att ha din placering i moderna lokaler centralt på Kungsholmen i Stockholm där det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Som statligt anställd på Polismyndigheten erbjuds du särskilda förmåner kring pension, föräldralön, friskvård m.m.
Vi erbjuder bl.a.:
• God balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans, flexibla arbetstider och goda förutsättningar för träning och återhämtning genom friskvårdsbidrag på 4000kr och friskvårdstimme där du ges möjlighet att träna under arbetstid
• Som polis behåller du cirka 90% av lönen under större delen av föräldraledigheten
• En av arbetsmarknadens bästa tjänstepensioner, med pensionsavsättningar som är dubbelt så höga som normalnivån på arbetsmarknaden i övrigt.
Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/polisen-som-arbetsplats/det-har-erbjuder-vi/Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som testare ansvarar du för att leda QA-processen för flera produkter. Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt agilt team med fokus på webb, men där även appar kan förekomma.
Du kommer främst att:
• Bygga upp tester på olika nivåer för continuous integration
• Överlämna och bistå med installation av testade programpaket
• Planera, genomföra och dokumentera manuella tester
• Utföra och bidra till utveckling automatiserade tester
• Arbeta nära utvecklare, kravanalytiker och UX för att säkerställa hög kvalitet genom hela leverenansen
• Felsöka, analysera och bidra till förbättringar av våra lösningar
• Stötta teamet i att utveckla effektiva teststrategier och förbättra QA-processen
I rollen kan även testning av mobilapplikationer förekomma (t.ex. i Android eller iOS).Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet som testare för webb
• Erfarenhet av att leda QA-processen för flera produkter eller tjänster parallellt
• Erfarenhet av att ha arbetat med kodgranskning och automatiserade tester
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att bygga upp tester på olika nivåer för continuous integration
• Erfarenhet av att ha skapat tester i Java
• Flerårig arbetslivserfarenhet som testare för appar
• Erfarenhet av prestandatestning (maxlast- och stabilitetstester)
• Erfarenhet av att ha arbetat med testning på containermiljö
• Erfarenhet av att ha arbetat med test och systemintegration i Linuxmiljö
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du som person motiveras av att stötta polisen i vårt samhällsviktiga arbete och på så sätt vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. Vi vill vi erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din yrkeskompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att förbättra och utveckla vårt arbete - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har lätt för att samarbeta och en mycket god kommunikativ förmåga. Du anpassar din kommunikation efter målgrupp och mottagare både skriftligt och muntligt. Du har en god pedagogisk förmåga där du överför kunskap och kompetens, vilket du kanske tidigare har erfarenhet av, t.ex. i en roll som mentor. Arbetet kräver även att du kan arbeta självständigt och att du har en förmåga att ta initiativ. Då många uppdrag tillkommer till sektionen är det viktigt att arbeta med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.
AFackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Övrig information:
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknisk testare
För fullständig annons samt information kring hur du ansöker, se polisens hemsidahttps://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/teknisk-testare/ Arbetsplats
Polismyndigheten Jobbnummer
9734012