Teknisk teamledare inom verifiering
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2026-06-30
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som teknisk teamledare får du en central roll i att planera, koordinera och driva arbetet inom test och verifiering. Tillsammans med projekten bryter du ner uppgifter till konkreta tasks, fördelar dem i teamet och säkerställer en tydlig tidsplan på teamnivå. Du har koll på beläggningen per individ och leder exempelvis veckoavstämningar för att skapa struktur och framdrift.
Parallellt arbetar du tekniskt med test och verifiering av system och delsystem i våra lokaler. Det innebär att skriva provprogram och föreskrifter samt genomföra och rapportera prov. Du kommer också att arbeta med integration, driftsättning och validering av fartygssystem hos kund samt genomföra funktionsprov med hjälp av simulatorer.
Du blir en del av ett team med stark framåtanda och nära samarbete där vi tillsammans skapar resultat och utvecklas, både professionellt och personligt. Vi värdesätter gemenskap, mångfald och en trivsam arbetsmiljö med stimulerande uppgifter. Resor till våra kunder kommer att vara en del av ditt arbete och kan ske både inom Sverige och utomlands. Vi ser därför att du som söker har B-körkort.Publiceringsdatum2026-06-30Profil
För att trivas i rollen bör du uppskatta kombinationen av att arbeta både kundnära och i team med dina kollegor. Arbetet ställer krav på att kunna strukturera, planera, förbereda tillsammans med teamet och sedan resa dit där driftsättningen sker. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet, eller att du har ambitionen och viljan att växa in i en ledarroll. Du är kommunikativ, organiserad och har lätt för att skapa förtroende i samarbeten.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen inom systemteknik, elektronik, mätteknik, programvara eller likvärdigt utbildningsområde alternativt motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i engelska och svenska, tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av att arbeta med felsökning
Meriterande om du har:
Erfarenhet av verifiering, utprovning och tester av system
Erfarenhet av planering och nedbrytning av uppgifter
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9984773