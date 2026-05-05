Teknisk Systemspecialist till Tingstad
Din framtida arbetsgivare
Tingstad förser den Nordiska B2B-marknaden med förbrukningsmaterial, arbetskläder och utrustning. Vi är ett familjeägt företag med huvudkontor och logistikcenter i Göteborg med säljkontor på olika platser i Norden. 2024 hade vi en omsättning på 3,6 miljarder SEK och var cirka 500 anställda. Vi erbjuder våra kunder 120 000 produkter och vårt sortiment växer konstant för att möta våra kunders behov.
Läs gärna mer här: https://www.tingstad.com/se-sv/om-oss
Vad erbjuder rollen?
Som Teknisk Systemspecialist får du en central roll i att utveckla och förvalta Tingstads affärssystem och integrationer. Rollen har en tydligare teknisk tyngd, med fokus på att arbeta nära systemen, förstå logiken bakom och bidra till stabila, effektiva och långsiktiga lösningar.
Rollen är både operativ och projektorienterad. Beroende på din bakgrund kan du få ett särskilt ansvar inom exempelvis affärssystem, EDI eller integrationer mellan olika plattformar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för och vidareutveckla system som Jeeves, Dynamics 365 CE/FSM, Astro och nShift
Arbeta med SQL, inklusive queries, optimering samt arbete med triggers och stored procedures
Utveckla, felsöka och optimera integrationer samt arbeta med EDI-flöden
Analysera och förbättra systemflöden, datamodeller och prestanda
Driva tekniska förbättringsinitiativ och omsätta verksamhetsbehov till hållbara lösningar
Vem är du?
Tingstad söker dig som har erfarenhet från någon eller några av följande miljöer: Jeeves, Dynamics 365 CE/FSM, Astro, nShift, integrationer eller EDI. Du har arbetat i en teknisk roll nära systemen och trivs i en vardag där du får analysera, felsöka och utveckla lösningar med god förståelse för vad som händer under huven.
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Samtidigt har du förmåga att förstå både teknik och verksamhet och kan omsätta behov till fungerande systemstöd.
Har du spetskompetens inom exempelvis Jeeves, Dynamics 365, EDI eller systemintegrationer är det en stor fördel - och du kommer då få möjlighet att ta ett extra ansvar inom det området.
Krav:
Djup erfarenhet av Jeeves, Dynamics 365, Astro eller nShift
Förståelse för integrationer och systemflöden
Erfarenhet av att driva eller delta i systemprojekt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av EDI
Erfarenhet av integrationsarbete
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds en roll i en organisation där affärskritiska system står i centrum och där det finns ett starkt intresse för att förstå, förbättra och utveckla systemen på djupet. Det är en möjlighet för rätt person att få stort inflytande i en stabil och väletablerad verksamhet med korta beslutsvägar.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus Nordbring på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Systemspecialist, systemansvarig, systemägare, Application manager, Systemtekniker
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67
)
412 52 GÖTEBORG
