Teknisk Systemförvaltare Till Smhi
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2026-07-09
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Vill du arbeta med avancerad teknik som gör verklig skillnad i samhället? SMHI söker en teknisk systemförvaltare som vill arbeta driftnära i en komplex och samhällsviktig IT-miljö. Hos oss får du vara med och säkerställa stabila, moderna och ändamålsenliga system och tjänster som används i hela verksamheten – varje dag.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som teknisk systemförvaltare arbetar du driftnära med ansvar för teknik, drift och vidareutveckling inom utvalda systemområden. Rollen innebär ett långsiktigt ansvar för att säkerställa stabila, säkra och välfungerande lösningar i nära samarbete med både verksamhet och IT-kollegor.
Till en början kommer du främst arbeta inom ett team som bland annat har ansvar för SMHIs chattverktyg, dokumenthanteringssystem och kontorsprogram. Du kommer att jobba med drift, underhåll, support, utveckling och teknisk förvaltning av systemen. Du kommer också att bidra med din tekniska kompetens vid upphandlingar och införande av nya lösningar.
Rollen innebär även att du successivt kommer arbeta med fler system och tjänster inom enhetens ansvarsområde.
Du blir en del av enheten Digitala arbetsplatsen, som ansvarar för utveckling och förvaltning av SMHIs digitala arbetsplats och flera verksamhetsstödjande system som används i hela organisationen. Enheten arbetar nära verksamheten med fokus på användarvänliga och ändamålsenliga lösningar, i flera fall baserade på öppen källkod, som möter både specialistverksamhetens och den breda organisationens behov.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom IT eller annan erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Arbetslivserfarenhet krävs av att konfigurera, anpassa och drifta system på Linuxplattform samt att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en driftnära IT-miljö. För att lyckas i rollen behöver du ha ett helhetsperspektiv och förstå hur olika system och tekniska lösningar samverkar i en större IT-miljö.
Det är meriterande om du utöver det har,
erfarenhet av drift och förvaltning av system på Windowsplattform
erfarenhet av Exchange, nätverk och IT-infrastruktur
arbetat inom statlig verksamhet, region eller kommun samt har förståelse för LOU
Kunskap om Agila arbetssätt och metoder
Relevanta certifieringar inom området
Rollen innebär ett nära samarbete med både IT-kollegor, leverantörer och verksamheten, vilket gör att det är viktigt att du är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra hitta fungerande lösningar. Eftersom systemen används brett i organisationen behöver du kunna förstå verksamhetens behov och omsätta dem i stabil och användbar teknik.
Vi söker dig som är stabil och trygg även i situationer där tempot är högt eller när problem behöver lösas snabbt i driftnära miljöer. Du har också en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad.
Rollen kräver eget driv och ansvarstagande, samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med kunniga kollegor i en komplex och samhällsviktig IT-miljö. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Placeringsort: Norrköping
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande https://www.smhi.se/jobba-pa-smhi/smhi-som-arbetsplats.SMHI
är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning.Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut
(org.nr 202100-0696), https://www.smhi.se/
601 76 NORRKÖPING Arbetsplats
Smhi Kontakt
ST
Madelene Eriksson fornamn.efternamn@smhi.se +46114958000 Jobbnummer
9998012