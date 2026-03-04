Teknisk systemförvaltare (Ekonomi & Inköp)
2026-03-04
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en teknisk systemförvaltare som vill ta ansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av IT-system som stödjer ekonomi- och inköpsprocesser. Du arbetar nära verksamheten, externa leverantörer och interna IT-funktioner för att säkerställa stabila, säkra och effektiva systemlösningar. Exempel på system i förvaltningsobjektet är Unit4 ERP och Visma Business.
ArbetsuppgifterAnsvara för teknisk drift och förvaltning av system kopplade till ekonomi och inköp
Felsöka och hantera incidenter samt bidra till att förebygga återkommande problem
Arbeta med IIS och felsökning av webbapplikationer
Arbeta i SQL Server-miljö och hantera databaskopplade frågeställningar
Skapa, förstå och vid behov modifiera script (PowerShell/C#)
Säkerställa och följa upp integrationer mellan olika IT-system i en komplex miljö
Samarbeta och koordinera aktiviteter med externa leverantörer och interna intressenter
KravGoda kunskaper om Windows Server
Erfarenhet av IIS och felsökning av webbapplikationer
Goda kunskaper i SQL Server-miljö/databas
Bekväm med PowerShell och C# samt förmåga att förstå och modifiera script
Kunskap om integration mellan olika IT-system i komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av att arbeta i stora och komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av arbete med drift och utveckling av ekonomisystem
Svenska på nivå motsvarande C1 (CEFR) i tal, skrift och förståelse
MeriterandeDjupa kunskaper om Windows Server
Djupa kunskaper i SQL Server-miljö/databas
Stor erfarenhet av IIS och felsökning av webbapplikationer
Stor erfarenhet av PowerShell och C#
Erfarenhet av tidigare arbete med systemmiljöer inom ekonomisystemSå ansöker du
