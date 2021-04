Teknisk systemadministratör - Uppsala universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT - Supportteknikerjobb i Uppsala

Uppsala universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT / Supportteknikerjobb / Uppsala2021-04-15Är du en servertekniker och vill vara med att bygga framtidens IT? Vill du arbeta med kompetenta kollegor i ett brett spektrum av tekniska lösningar? Då kan du vara den person vi söker till enheten för Infrastruktur och Drift.Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära IT-stöd.Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT-frågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Den nya avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på sex enheterFör mer information, se: https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/universitetsgemensam-it Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta i en grupp som idag består av tolv personer som ansvarar för driften av Uppsala universitets datacentermiljöer. Tillsammans kommer ni att sätta upp, utveckla och underhålla dem. I arbetsuppgifterna ingår att ge både allmänt och specifikt stöd inom gruppens förekommande arbetsuppgifter. Gruppen behöver främst förstärkning inom hårdvaruadministration, virtualisering, automatisering och backup och jobbar i en totalleverans av servertjänster mot universitetets olika användargrupper. Gruppen ansvarar för att leverera IT-system med den flexibilitet, prestanda och säkerhet som verksamheten kräver.Exempel på arbetsuppgifter:- Hantera serverhårdvara (montering, felsökning, underhåll, life cycle management)- Installation och integrering av servertjänster- Säkerhetskopiering (backup)- Medverka vid inköp- Införa automatiseringslösningar/rutiner- Hitta lösningsförslag baserat på verksamhetens behov.- Felsökning och problemlösning- Arbete i serverhallKvalifikationskrav:- För arbetet relevant utbildning inom IT på minst gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig- Dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med servrar, hela vägen från hårdvara till operativsystem- Erfarenhet av systemadministration i servermiljö- Kunskaper i skriptspråk- God förmåga att kommunicera och dokumentera, både i tal och skrift på svenska och engelskaMycket goda kunskaper om:- Datacenterrelaterad hårdvara (ex server och lagring)- Virtualiseringsmiljöer (ex VMware och KVM)- Felsökning och diagnostikGoda kunskaper om:- Automatiseringsprocesser- Nätverk- Operativsystem- LagringsprotokollProblemlösning är din starka sida och du gillar att ta egna initiativ. Du är van att arbeta både självständigt och i grupp. Det är även viktigt att du kan ta dig an varierande arbetsuppgifter, vi jobbar i en föränderlig verksamhet som ställer höga krav på flexibilitet. Vi ser även att du är bra på att dokumentera ditt arbete och dela med dig av din kunskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet så som att du är engagerad, positiv och serviceinriktad.Önskvärt/meriterande i övrigt: Det är meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:- Drift av privata moln, såsom Openstack, Nutanix- Drift av lagringssystem, såsom Dell Isilon, SUSE Enterprise Storage, IBM Storwize- Drift av virtualiseringsmiljöer, såsom KVM, VMware- Drift av Kubernetes-kluster- Backuper av fysiska och virtuella miljöer, såsom IBM Spectrum Protect Plus- Kunskaper om nätverksarkitektur i virtuella miljöer.Lön: Individuell lönesättning.Tillträde: Enligt överenskommelse.Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.Anställningens omfattning: 100 %.Upplysningar om anställningen lämnas av: Gruppchef Mikael Österberg (018-471 74 97, mikael.osterberg@uu.se ).Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2021, UFV-PA 2021/1385.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överrenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-15Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-12Uppsala Universitet, Avdelningen för universitetsgemensam IT5692554