Teknisk supporttekniker i centrala Göteborg! - Framtiden i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Göteborg2020-03-16Brinner du för teknik och service? Vill du arbeta på ett attraktivt företag med goda utvecklingsmöjligheter? Sök rollen som supporttekniker redan idag!2020-03-16I rollen som supporttekniker så blir mejl och telefon dina främsta verktyg när du dagligen ger god service till företagets kunder. I stor utsträckning handlar din roll om felsökning, spåra problem, underhåll samt ge service kring den e-handelsplattform som företaget levererar till sina kunder.Du kommer ingå i ett team om cirka sex stycken supporttekniker, där ni tillsammans hjälper varandra att utvecklas såväl tekniskt, som att skapa goda relationer och nöjda kunder.Vår kund är en innovativ teknik-, strategi och kunskapspartner som brinner för sina kunders framgång i alla kanaler. De levererar en e-handelsplattform i molnet som ger goda förutsättningar för framgångsrik retailing.Med cirka 50 anställda och toppmoderna lokaler mitt i centrala Göteborg, erbjuder företaget dig en trivsam arbetsmiljö där du kan utvecklas tillsammans med drivna kollegor. Mer information ges vid ett eventuellt intervjutillfälle.Skallkrav:Kunskap i: HTML, CSS, JavascriptSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:SökmotorsoptimeringRelevant eftergymnasial utbildningTekniska hobbyprojekt inom system-och/eller webbutvecklingDatabashanteringTidigare erfarenhet av serviceyrkeVi söker dig som har ett tekniskt intresse och drivs av att ge god service. Du är en kommunikativ lagspelare som kan samarbeta väl i team, men även ta egna initiativ. Vidare tror vi du är en nyfiken person som gärna tar dig an nya utmaningar att lösa.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: maj/juni -20Omfattning: HeltidPlacering: GöteborgLön: Enligt överenskommelseKontaktperson(er)Jesper Eriksson076 - 036 12 32TjänstgöringsortGöteborgPubliceringsdatum2020-03-16Vi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-13Framtiden i Sverige AB5152905