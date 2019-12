Teknisk supportspecialist till Nyköping eller Ängelholm - 005VEN - Schneider Electric Sverige AB - Elkraftsjobb i Stockholm

Schneider Electric Sverige AB / Elkraftsjobb / Stockholm2019-12-21DESCRIPTION/RESPONSIBILITIES:Teknisk Support till Schneider Electric i Nyköping eller ÄngelholmSchneider Electric söker dig som har intresse för teknik och trivs med att stödja och arbeta nära våra kunder.Vårt erbjudande till dig är ett självständigt, roligt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och en möjlighet att vara med och påverka under en spännande tillväxtresa. Hos oss är det viktigt att ha det roligt på jobbet och känna sig motiverad även en måndagsmorgon. Du kommer att arbeta i ett internationellt marknadsledande företag med stort fokus på individuell tillväxt, utbildning och flera intressanta utvecklingsmöjligheter!Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Du hjälper våra kunder med teknisk support kring framförallt följande produktområden:PLC/styrsystem - Modicon, EcoStruxure Machine Expert (f.d. SoMachine), etc.Nätverk och kommunikation - Industrial Ethernet, CANopen, ConneXium, etc.HMI/paneler - HW Magelis (Harmony), SW EcoStruxure, Vijeo Designer, etc.Det förekommer även support kring andra produkter inom området Industriell Automation. De som vänder sig till oss för support är till största delen grossister, OEM-kunder samt slutanvändare inom industrin - men även installatörer och konsulter i föreskrivande led behöver vårt stöd ibland. I rollen ingår även support till våra säljare och offerthandläggare. Supporten sker via telefon,e-post och chat I rollen ingår även att proaktivt skapa FAQ:er och marknadsföra de hjälpmedel som redan finns tillgängliga på vår hemsida.Du kommer ha en viktig position inom vårt kundcenter, då bra service och support gentemot våra kunder utgör grunden till våra fortsatta relationer och utveckling. Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Nyköping eller Ängelholm. Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med liknande frågor och vara en del av ett härligt gäng.Vem är du?För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du har en utbildning från Yrkeshögskola eller motsvarande, eller kanske gymnasium och flerårig praktisk yrkeserfarenhet. Idag arbetar du antagligen med programmering i en roll automationsingenjör eller industrielektriker, och vi ser gärna att du också har kompetens och erfarenhet inom nätverk och kommunikation. Har du erfarenhet av att arbeta i en utbildnings- eller supportfunktion är det ett stort plus. Vidare vill vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt. Vårt CRM verktyg är "Salesforce", och där loggar vi ärenden som berör våra kunder. Samarbete är ett nyckelord för att du ska trivas hos oss och det är viktigt att du är serviceinriktad, engagerad, initiativrik och nyfiken som person.2019-12-21Om du vill berätta mer om dig själv och varför du tycker att detta är rätt tjänst för dig så ring gärna Linus Magnusson, tel. 076-126 05 26.AnsökanRegistrera din ansökan på www.se/com/se/jobb. Urvalet sker löpande så skicka gärna din ansökan redan idag.Varmt välkommen med din ansökan!På Schneider Electric kallar vi det Life is OnSista dag att ansöka är 2020-01-20Schneider Electric Sverige AB5017180