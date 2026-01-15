Teknisk supportmedarbetare till RE&GO
2026-01-15
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
Visa alla jobb hos Re&Go AB i Vadstena
RE&GO utvecklar och levererar smarta lösningar för elbilsladdning till bland annat parkeringsbolag, fastighetsägare och företag med transportintensiv verksamhet. Kärnan i vårt erbjudande är RE&GO CSMS (Charge Station Management System), ett egenutvecklat system för styrning, övervakning, administration och betalning av laddinfrastruktur.
Vi är ett bolag i tillväxt, med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus. RE&GO är en del av Energifabriken-koncernen, som arbetar med förnybara lösningar inom väg, sjöfart, värme och flyg. Tillsammans bidrar vi till omställningen mot ett mer hållbart energisystem på riktigt.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där prestigelöshet, samarbete och vilja att hjälpa kunden genomsyrar vardagen.
Ditt uppdrag
I rollen som teknisk supportmedarbetare arbetar du i första linjen, med tydligt tekniskt ansvar. Du svarar på inkommande samtal, pratar mycket i telefon och förväntas analysera, felsöka och lösa en stor del av inkommande ärenden. Du har bland annat kontakt med elbilsanvändare som upplever laddproblem i vardagen eller laddägare och förvaltare med frågor kring systemadministration, anläggningar, behörigheter och funktion.
Ärendena varierar från enkla handhavandefrågor till mer tekniska felsökningar som kräver att du förstår både systemlogik och hur laddinfrastruktur fungerar i praktiken. Det kan vara både akuta och mindre brådskande frågor och det är din förmåga att lyssna, analysera och guida kunden rätt som gör skillnaden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera supportärenden via telefon och e-post
Felsöka laddproblem kopplat till hårdvara, mjukvara, kommunikation och användarinställningar
Arbeta i vårt CSMS och i ärendehanteringssystem (Zendesk)
Administrera användare, anläggningar, laddpunkter och behörigheter
Stötta kunder vid uppstart, förändringar och utökningar av sina laddsystem
Dokumentera ärenden och bidra till förbättrade rutiner och arbetssätt
Du kommer jobba nära dina kollegor i en liten organisation i kraftig tillväxt där kompetens, ansvar och samarbete är centralt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs med teknisk felsökning, genuint gillar att prata med och hjälpa kunder och har förmågan att förklara lösningar på ett begripligt sätt för kunder.
Vi tror att du:
Är mycket serviceminded och kommunikativ
Har god teknisk och systemmässig förståelse
Är van att arbeta i digitala system och snabbt sätta dig in i nya
Har förmåga att felsöka, prioritera och arbeta strukturerat
Är lugn, pedagogisk och lösningsorienterad
Tar ansvar och gillar att lösa problem hela vägen
Pratar svenska och engelska obehindrat
Erfarenhet av teknisk support, IT-support, systemadministration eller liknande roller är meriterande. Intresse för elbilar, laddinfrastruktur, energisystem eller tekniska plattformar är ett stort plus men viktigast är att du vill förstå hur saker faktiskt fungerar.
Du har en drivkraft och kan kavla upp ärmarna när det behövs. Du delar våra värderingar, gillar att ta eget ansvar och har en förmåga att hålla ordning och prioritera mellan arbetsuppgifterna.
Vad erbjuder vi?
En teknisk supportroll med verkligt ansvar och förtroende
Möjlighet att arbeta nära både system och kunder
Ett bolag där teknik, drift och kundnytta hänger tätt ihop
Kollegor som kan sitt område och gärna delar kunskap
En vardag där du löser riktiga problem, inte bara hanterar ärenden
Hos oss får du möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt samtidigt som du bidrar till vår gemensamma vision om en mer hållbar framtid.
Placeringsort: Vadstena Tillträde: Snarast Arbetstid: Heltid
Låter det här som ett jobb för dig? Då ser vi fram emot din ansökan inklusive CV och ett personligt brev på mail till framtid@energifabriken.se
. Skicka den så snart som möjligt, senast den 11e februari, vi läser dem löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än slutdatumet.
Frågor besvaras i första hand av Maria Mattsson på mail maria@energifabriken.se
eller telefon 010-252 12 81.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: framtid@energifabriken.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Re&Go AB
Lastköpingsgatan 5
592 32 VADSTENA Kontakt
HR-chef
Maria Mattsson maria@energifabriken.se 010-252 12 81
9685456