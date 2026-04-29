Teknisk support till underhåll - Paroc i hällekis
Paroc, en del av Owens Corning
Owens Corning är en ledande leverantör av byggprodukter för bostäder och kommersiella fastigheter som har åtagit sig att bygga en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra produkter tillhandahåller hållbara och energieffektiva lösningar och utnyttjar våra marknadsledande befattningar för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi är global i omfattning, men i mänsklig skala, med mer än 25 000 anställda i 31 länder som är dedikerade till att generera värde för våra kunder och aktieägare och att göra skillnad i de samhällen där vi arbetar och lever. Owens Corning grundades 1938 och är baserat i Toledo, Ohio, USA. För mer information, besök www.owenscorning.com
Vi omvandlar anläggningen i Hällekis för lägre utsläpp: Reinventing the Hallekis-plant for lower emissions https://www.youtube.com/watch?v=F0n_-twq6po
Paroc AB i Hällekis söker en Teknisk support till underhåll som vill arbeta praktiskt med förbättringar och utveckling i produktionen. Rollen passar dig som gillar mekanik, problemlösning och att ta idéer hela vägen till färdig lösning i verksamheten.
Tjänstebeskrivning
Vi söker en Teknisk support till underhåll som vill arbeta med att utveckla produktionen på Paroc i Hällekis. Tjänsten är förlagd till dagtid kl. 07.00-15.30 och innebär ett varierande och praktiskt arbete med fokus på förbättringar, utveckling och genomförande.
I rollen ingår bl.a. att tillsammans med våra processägare, där utgångspunkten ofta är ett identifierat problem i tillverkningsprocessen, utveckla fabriken för att minska störningar och förbättra processen. Processägaren har ofta en idé om lösning, du tar ansvar för att ta fram en fungerande lösning och implementera den i praktiken.
Du kommer även att:
• Stötta våra mekavdelningar vid planerade stopp, exempelvis regelbundna underhållsstopp där planerade arbeten utförs.
• Supportera våra underhållsingenjörer i maskinprojekt, med möjlighet att påverka tekniska lösningar och underhållsmässighet.
• Driva renoveringsprojekt från behovsanalys till genomförande, inklusive att utreda vad som ska renoveras, beställa delar, planera arbetet och aktivt medverka i renoveringen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god praktisk och teknisk kompetens inom flera av följande områden:
• Mekanik
• Svetsning
• Plåtarbete
• Maskinbearbetning
• Pneumatik
Som person är du:
• Engagerad och ansvarstagande
• Nyfiken och lösningsorienterad
• Noggrann i ditt arbetssätt
• Intresserad av förbättrings- och utvecklingsarbete
Vad erbjuder vi dig?
Hos Paroc får du en praktisk och varierad roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både teknik och arbetssätt. Du blir en viktig del av ett engagerat team där samarbete, förbättringar och utveckling står i fokus. Rollen erbjuder nära arbete med produktionen och möjlighet att se resultatet av ditt arbete direkt i verksamheten.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Harryson via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer 072 - 402 46 10.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Vipans gränd 3 (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Arbetsplats
Owens Corning Kontakt
Jimmy Harryson jimmy.harryson@nearyou.se 0724024610
9882782