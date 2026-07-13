Teknisk Support till spännande bolag i Göteborg
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-13
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Är du serviceinriktad, teknikintresserad och trivs med att lösa problem? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera kundkontakt med teknisk support? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om tjänsten:
Som medarbetare inom kundsupport blir du en del av företagets supportorganisation och fungerar som en av de första kontaktpunkterna för kunder som behöver hjälp. Rollen innebär att ge support, felsöka problem och guida kunder i användningen av företagets tjänster.
Du arbetar med inkommande supportärenden via telefon, chatt och/eller mejl, där du ansvarar för att analysera och lösa problem eller eskalera ärenden vidare när det behövs. Rollen innebär samarbete med andra interna funktioner för att säkerställa en god kundupplevelse.
Utöver den dagliga supporten kan du även bidra till att förbättra interna arbetssätt genom att uppdatera dokumentation och identifiera möjligheter att effektivisera arbetet.
Arbetsuppgifter:
Hantera supportärenden via telefon, chatt och/eller mejl.
Felsöka och lösa problem.
Guida kunder i användningen av företagets tjänster.
Samarbeta med interna team kring mer komplexa frågor.
Uppdatera intern dokumentation.
Bidra till förbättringar av arbetssätt.
Säkerställa hög kundnöjdhet genom professionellt bemötande.
Vi söker dig som: Har gymnasieutbildning eller motsvarande.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift då båda språken används i det dagliga arbetet.
Har ett intresse för teknik och digitala verktyg.
Trivs med kundkontakt och har ett serviceinriktat arbetssätt.
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Tidigare erfarenhet av kundservice eller support.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att du är en lösningsorienterad person som motiveras av att hjälpa andra, är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Du är serviceinriktad och trivs med att samarbeta.
Om kundföretaget:
Kundföretaget är ett väletablerat internationellt företag med verksamhet i flera länder. Här blir du en del av en modern organisation där kvalitet, samarbete och kundfokus står i centrum. Du erbjuds en utvecklande roll i ett engagerat team med goda möjligheter att växa och utvecklas över tid.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Friday. Ambitionen från både kundens och vår sida är att du efter den överenskomna konsultperioden blir direktanställd hos kundföretaget.
Övrig info: Tjänstgöringsgrad: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg
Lön: Marknadsmässig lön
Kontaktperson: Linnea Strand
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
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411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Väst Jobbnummer
10001772