Teknisk Support Ingenjör - 005PQW - Schneider Electric Sverige AB - Supportteknikerjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Schneider Electric Sverige AB

Schneider Electric Sverige AB / Supportteknikerjobb / Lund2019-12-21Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Våra medarbetare och partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On" finns överallt och för alla. https://www.youtube.com/watch?v=VbldHPFltQQ Vi söker vår nya kollega till vårt Globala Support team. Du kommer att vara en del av ett sammansvetsat team, som arbetar i en inspirerande atmosfär på Schneider Electric med stora möjligheter att jobba inom olika tekniska områden. Vi sitter i fräscha lokaler i Lund och här får du stora möjligheter att utvecklas och växa med oss!Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att hantera olika tekniska supportärenden, såväl felsökning som att bistå Schneiders lokala och regionala supportteam med hjälp via telefon och mail. Du kommer att få lära dig våra BMS (Building Management System) för fastighetsautomation som övervakar styrsystem såsom värme, ventilation, luftkonditionering, passage och säkerhet. Rollen är utvecklande på så sätt att du kommer att ges större ansvar allt eftersom du lär dig och förstår våra tekniska lösningar.Ditt ansvarsområdeAssistera våra lokala/regionala supportteam runt om i världen med teknisk support.Avancerad teknisk felsökning av våra system och produkter (hård- och mjukvara) för att isolera felkälla.Sätta upp system för att replikera och återskapa olika felscenarier.Skapa Knowledgebase-artiklar samt instruktionsvideor.Arbeta tätt med kollegor samt med våra utvecklings-, marknads- och kvalitetsteam för att lösa tekniska frågor.Logga all supportverksamhet i Schneiders CRM-system samt följa upp ärenden.Bistå med testning av befintliga och nya produkter.Hålla dig uppdaterad kunskapsmässigt med ny teknologi samt våra nya system och produkter som ständigt utvecklas2019-12-21För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du:Har en teknisk eftergymnasial utbildning.Har god engelsk kommunikationsförmåga i både tal och skrift.Vi söker dig som är i början av din karriär och som vill växa i en supportroll med många kontaktytor. Vi ser det som meriterande ifall du har arbetat i en liknande supportfunktion under ett par år alternativt innehar annan praktisk relevant arbetslivserfarenhet.Vem du ärSom person är det viktigt att du är kreativ, organiserad, och har en stark drivkraft att lära dig nya produkter och ny teknik. Du trivs att både jobba självständig så väl som att jobba i en grupp. Då detta är en junior position med stora utvecklingspotentialer kommer vi främst att lägga vikt vid din personliga lämplighet. Vidare söker vi dig som har en hög energinivå, en stark drivkraft och som engagerar dig i din uppgift och i vår gemensamma utveckling.Vårt erbjudande till dig är ett självständigt, roligt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och möjlighet att vara med och påverka under en spännande tillväxtresa. Hos oss är det viktigt att ha roligt på jobbet och känna sig motiverad även en måndagsmorgon. Du kommer att arbeta i ett internationellt marknadsledande företag med stort fokus på individuell tillväxt, utbildning och flera intressanta och utmanande utvecklingsmöjligheter.Vi tror att en öppen och vänlig företagskultur tillsammans med anställda som tar initiativ och ansvar är det som får oss att växa tillsammans. Vi ger våra medarbetare möjlighet att använda sitt omdöme, göra det bästa för våra kunder och få ut mesta möjliga av sin energi.Har du frågor om tjänsten så ring gärna Mathias Björkander tfn +46 705 67 14 82 och vill du berätta mer om dig själv och varför du tycker att detta är rätt tjänst för dig så ring gärna Liselott Wigstrand Tuvesson på tfn 0725 200 797.Vi bearbetar ansökningarna löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast. Du söker tjänsten via https://www.se.com/se/jobb Varmt välkommen med din ansökan!På Schneider Electric kallar vi det Life Is ON, läs mer på www.se.com/se/jobb Sista dag att ansöka är 2020-01-20Schneider Electric Sverige AB5017176