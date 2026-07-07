Teknisk support Hamnkranar och Grundläggningsmaskiner
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2026-07-07
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Är du vår nya Teknisk support för hamnkranar och grundläggningsmaskiner? Vi expander och söker dig som vill ha ett fritt arbete med mycket kundkontakt. Vill du arbeta i ett expansivt familjeföretag med ett välkänt varumärke och tillhöra ett glatt gäng? Då ska du söka den här tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker en Teknisk support med stor erfarenhet av hamnkranar, bandkranar och grundläggningsmaskiner.Om tjänsten
• Teknisk support till kunder, fälttekniker och säljavdelning
• Hantering av upphandlingar i samråd med servicechef
• Vidarebefordran av servicemeddelanden och säkerställa att säkerhetsinformation följs
• Offerera uppgraderingar, tjänster och ej standardiserade lösningar
• Proaktivt förhållningssätt vid kundsupport
• Teknisk support vid garantiärenden
• Projektstyrning och koordinering samt tillhörande dokumentation
• Koordinering av tekniker, arbetsrapporter, reservdelar mmProfil
• Bakgrund som fälttekniker eller liknande erfarenhet
• Teknisk utbildning inom områdena mekatronik, elektroteknik, tunga maskiner eller industrimekanik
• Erfarenhet av reservdelslistor, förbereda upphandlingar och hantering av arbetsordrar
• Självständig, strukturerad och effektiv
• Kundinriktat arbetssätt
• God datakunskap för dokumentation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Öppen för att resa både inom Sverige och till andra Liebherr-bolag inom Europa
Vi erbjuder ett omväxlande arbete, individuell introduktionsplan och utbildningar både i Sverige och på våra Liebherr-bolag i bland annat Nenzing och Rostock.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: marina.sjoegren@liebherr.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk support". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liebherr-Sverige AB
(org.nr 556709-7588)
Fallskärmsvägen 5 (visa karta
)
721 31 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Marina Sjögren marina.sjoegren@liebherr.com 021-806245 Jobbnummer
9995853