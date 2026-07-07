Teknisk support Hamnkranar och Grundläggningsmaskiner

Liebherr-Sverige AB / Backofficejobb / Västerås
2026-07-07


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Är du vår nya Teknisk support för hamnkranar och grundläggningsmaskiner? Vi expander och söker dig som vill ha ett fritt arbete med mycket kundkontakt. Vill du arbeta i ett expansivt familjeföretag med ett välkänt varumärke och tillhöra ett glatt gäng? Då ska du söka den här tjänsten.

Publiceringsdatum
2026-07-07

Om tjänsten
Vi söker en Teknisk support med stor erfarenhet av hamnkranar, bandkranar och grundläggningsmaskiner.

Om tjänsten
• Teknisk support till kunder, fälttekniker och säljavdelning
• Hantering av upphandlingar i samråd med servicechef
• Vidarebefordran av servicemeddelanden och säkerställa att säkerhetsinformation följs
• Offerera uppgraderingar, tjänster och ej standardiserade lösningar
• Proaktivt förhållningssätt vid kundsupport
• Teknisk support vid garantiärenden
• Projektstyrning och koordinering samt tillhörande dokumentation
• Koordinering av tekniker, arbetsrapporter, reservdelar mm

Profil
• Bakgrund som fälttekniker eller liknande erfarenhet
• Teknisk utbildning inom områdena mekatronik, elektroteknik, tunga maskiner eller industrimekanik
• Erfarenhet av reservdelslistor, förbereda upphandlingar och hantering av arbetsordrar
• Självständig, strukturerad och effektiv
• Kundinriktat arbetssätt
• God datakunskap för dokumentation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Öppen för att resa både inom Sverige och till andra Liebherr-bolag inom Europa
Vi erbjuder ett omväxlande arbete, individuell introduktionsplan och utbildningar både i Sverige och på våra Liebherr-bolag i bland annat Nenzing och Rostock.
Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsörer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: marina.sjoegren@liebherr.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk support".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liebherr-Sverige AB (org.nr 556709-7588)
Fallskärmsvägen 5 (visa karta)
721 31  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
HR
Marina Sjögren
marina.sjoegren@liebherr.com
021-806245

Jobbnummer
9995853

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