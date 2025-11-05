Teknisk support - Samvolt (Malmö)
2025-11-05
(En rekrytering genom Jobbtjänster AB)
Samvolt levererar smarta lösningar inom energilagring och växelriktare till grossister i hela Norden. Nu söker vi dig som vill bli vår nästa stjärna i det tekniska supportteamet på kontoret i Malmö.
Om rollen
Som teknisk support blir du en central kontaktperson för våra kunder och installatörer. Ditt uppdrag är att ge professionell, snabb och lösningsorienterad hjälp - med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Du kommer bland annat att:
• Ge teknisk support inom el och energilösningar till grossister, installatörer och slutkunder.
• Hantera garantiärenden och ge teknisk vägledning.
• Samarbeta med leverantörer och delta i produktutbildningar.
• Bidra till att utveckla vår växande supportavdelning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett praktiskt och tekniskt kunnande inom elområdet - kanske är du elektriker, elmontör, solcellsmontör eller tekniker som vill ta steget bort från fältet och in i en mer rådgivande roll.
Du är lösningsorienterad, nyfiken och trivs med att hjälpa andra att lösa problem.
Vi ser gärna att du:
• Har elbakgrund eller motsvarande teknisk utbildning/erfarenhet.
• Har arbetat med t.ex. elinstallationer, solenergi, batterier eller energilagring.
• Är trygg i kundkontakt och har förmåga att förklara tekniska lösningar tydligt.
• Pratar och skriver flytande svenska och engelska (finska är ett stort plus).
Vad erbjuder vi dig?
Det här är en chans att växa med oss och vara med från början i vår tekniska support. Du får:
• En roll med stor påverkan på företagets framgång.
• Möjlighet att arbeta med kunder i hela Norden.
• Kontinuerlig produktutbildning och teknisk utveckling.
• Ett engagerat team med framåtanda och korta beslutsvägar.
Hos oss får du kombinera ditt tekniska intresse och din elkompetens med att skapa verklig kundnytta - i ett företag med stark framtidstro.
Redo att ta nästa steg? Ansök redan idag - sista ansökningsdag är 19 november - och bli en viktig del av Samvolt!
Om Jobbtjänster
Jobbtjänster är ett engagerat rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta rätt personal - snabbt, träffsäkert och med hjärtat på rätt plats. Vi tror på personlig kontakt, lokal närvaro och ett jobb för alla. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtjänster i Sverige AB
(org.nr 559502-3416), http://www.jobbtjanster.se Arbetsplats
JobbTjänster Kontakt
Jan Andersson jan.andersson@jobbtjanster.se 0707703031 Jobbnummer
9590867