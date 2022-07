Teknisk support - Applikationsingenjör

Kentima AB / Byggjobb / Staffanstorp

2022-08-01



Vi söker dig som: Har ett stort intresse för teknik och IT, tycker om att lära dig ny teknik och framför allt spännande och avancerade programvaror, har en genuin vilja att lösa tekniska problem och förmåga att på ett pedagogiskt sätt återkoppla till kunderna.Du kommer att arbeta på vår produktavdelning och alla på produktavdelningen arbetar med Presale, vilket innebär att du, ur en teknisk synvinkel, ska arbeta för att sälja in våra produkter till våra kunder och kunna bistå våra säljare med teknisk kompetens vid kundbesök. Men din främsta uppgift blir att arbeta med support, både internt och externt, och bli delaktig i våra kunders projekt genom att utföra konsultarbete som är inriktat mot våra systemintegratörer. Detta arbete innefattar konfigurering av vår mjukvara för videoövervakning och överordnade övervakningssystem inom säkerhetsbranschen.Supportavdelningen utför löpande tester av våra produkter och system åt våra utvecklingsavdelningar, främst inför nya versionssläpp men detta arbete sker även löpande. Vårt utbildningsprogram för våra mjukvaror riktar sig till våra systemintegratörer med syftet att öka deras kunskaper om hur man använder och effektivt skapar konkurrenskraftiga lösningar med våra produkter. Tjänsten innebär även att förbereda material och dokumentation inför våra utbildningar samt att vara kursledare.Vårt supportteam är de i företaget som utmärker sig i kunnandet hur man använder våra produkter, de kan våra produkter utan och innan. För att lyckas på vår supportavdelning krävs det att du har goda förkunskaper i skriptprogrammering och god förmåga att lära dig avancerad teknik, vilket är avgörande för att du snabbt ska kunna nå en hög kunskap om våra produkter. Du kommer därför att få genomgå en intensiv och spännande internutbildning varvat med egenstudier, så det krävs att du är redo att ta dig an en stor utmaning. Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av videoövervakning eller någon annan del inom säkerhetsbranschen, speciellt om du har arbetat som en systemintegratör.Du kommer att ha mycket telefonkontakt med våra kunder så du måste ha god förmåga att prata i telefon och ge supportstöd samtidigt och dokumentera ärendet efteråt. Det förekommer resor och kundbesök då support, spetskonsulting och utbildningar ibland förläggs hos kund. Du kommer även att delta på mässor och seminarier som företaget arrangerar. Du bör ha tillgång till egen bil och ett krav är B-körkort. En förutsättning är även att du skriver och talar svenska och engelska obehindrat.Kentima har sitt kontor i Staffanstorp som ligger c:a en mil utanför Malmö och Lund med mycket goda bussförbindelser och hållplats direkt utanför kontoret. Fri parkering. 40 timmars arbetsvecka med flextid.Tillträde: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, tillsvidareAnsökan: Sista ansökningsdag 2022-09-30, ansökan skickas till: jobb@kentima.se . Urvalet sker löpande.Kontaktperson: Peter Andersson, peter.andersson@kentima.se OM KENTIMAKentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.2022-08-01Sista dag att ansöka är 2022-09-30Kentima ABSödra Lundavägen 224532 Staffanstorp6850594