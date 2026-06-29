Teknisk strateg-data och AI
Karlstads kommun / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Karlstads kommun befinner sig på en spännande utvecklingsresa. Genom planen Smarta och hållbara Karlstad – staden som arena för innovation kraftsamlar vi kring innovation, data och digital utveckling som möjliggörare för ett smartare och mer hållbart Karlstad. Vi ser data som en strategisk resurs för bättre beslut, ökad kvalitet, innovation och samhällsnytta.
Som en del i att stärka upp vårt arbete inom data- och analysstöd söker vi nu en teknisk strateg som vill vara med och bygga upp ett nytt leveransområde med tydligt fokus på att utveckla förmågan att arbeta datadrivet och nyttja AI i hela organisationen. Som teknisk strateg inom data och AI blir du en del av Kommunledningskontorets utvecklingsfunktion och kommer att tillhöra avdelningen för digital utveckling och innovation. Avdelningen ansvarar för att leda och stödja den digitala transformationen i Karlstads kommun. Låter det spännande? Då är det kanske rollen för dig! Dina arbetsuppgifter
I rollen som teknisk strateg ansvarar du för att utveckla och hålla ihop och forma den tekniska riktningen inom data och AI i kommunen, från strategi till praktisk utveckling. Du arbetar i nära samspel med verksamhet, IT och andra nyckelroller för att skapa en sammanhållen, skalbar och framtidssäker plattformsförmåga.
Du blir en central brygga mellan strategisk utveckling och utveckling av nya initiativ och den praktiska implementationen och förvaltning. Du kommer ingå i ett nytt leveransteam för data- och analysstöd och arbeta i nära samverkan med framför allt leveransområdesansvarig, informationsarkitekt, tekniska produktägare och enterprise arkitekt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för strategi och målbild för tekniska plattformar inom området data- och analysstöd. I området ingår AI.
Utvärdera och ta fram beslutsunderlag för utveckling av plattformsförmågor för datadrivet arbete och användande av AI
Leda och samordna POC:ar i syfte att utvärdera den tekniska förmågan.
Vara en aktiv samarbetspartner till IT-avdelningen i frågor som rör arkitektur, plattform och förvaltning
Bidra i utvecklingen av arbetssätt, metoder och gemensamma principer inom leveransområde data och analysstöd samt AI. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att utforma strategiska målbilder kopplat till digital utveckling och kan röra dig mellan helhetsperspektiv och tekniska detaljer
Har djup teknisk förståelse inom dataarkitektur, analysplattformar eller AI
Har erfarenhet av att arbeta med moderna data- och AI-plattformar
Har förmåga att samarbeta och skapa förtroende i komplexa miljöer
Har relevant eftergymnasial utbildning, till exempel inom datavetenskap, datateknik eller AI/maskininlärning.
Det är meriterande om du:
Har arbetat med datadriven utveckling i större organisationer
Har erfarenhet av att ta fram principer för hybrid-strategier
Har erfarenhet av arbete i gränslandet mellan verksamhet, styrning, juridik/informationssäkerhet och teknik.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du trivs med att röra dig mellan strategiska frågor och praktisk utveckling och har förståelse för att verklig förändring sker tillsammans med kommunens verksamheter och behöver bygga på gemensamt ansvar, lärande och långsiktighet. Du tycker om att skapa ordning och helhet i komplexa sammanhang och du trivs i en roll där du både utforskar, testar och formar riktning.
Vill du driva utveckling som gör skillnad?
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
En nyckelroll i utvecklingen av Smarta och hållbara Karlstad
Möjlighet att påverka den långsiktiga utvecklingen för området
Arbeta i framkant inom data, analys och AI i offentlig sektor
Ett uppdrag med hög relevans och stort samhällsvärde
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun – allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Avdelning för digital utveckling och innovation Kontakt
avdelningschef
Sandra Eriksson sandra.eriksson@karlstad.se Jobbnummer
9983972