Teknisk Specialist till Datalagring
Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2025-11-03
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vi bygger, förvaltar och vidareutvecklar plattformar, riktade främst till de som utvecklar regionens system, applikationer och datatjänster. Vi skapar återanvändbara komponenter och automatiserade processer för att maximera konsumenternas självbetjäningsupplevelse, allt i syfte att göra deras interaktion med våra plattformar så smidig och värdeskapande som möjligt.
Vår tydliga målsättning är att erbjuda den bästa upplevelsen för våra användare, samtidigt som vi vill vara snabbfotade utan att göra avkall på säkerhet och stabilitet. För att klara denna förändring har vi etablerat tvärfunktionella och självförsörjande produktteam som kontinuerligt levererar värde med fokus på användarupplevelsen och ett utifrån och in perspektiv.
Nu söker vi Teknisk specialist till vår enhet Plattformar. Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare.
Ditt uppdrag
Du kommer att vara en del av ett agilt produktteam som använder sig av DevOps-metoder för att utveckla och underhålla regionens plattformar.
Som Teknisk Specialist hos oss arbetar du med:
att ta fram nya lösningar och förbättra befintliga
automation av våra stora miljöer med hjälp av infrastruktur som kod
att skapa självservicelösningar
hela livscykeln från utveckling till drift av plattformens komponenter
att systemkrav överensstämmer med VGR standard
att vara en del av den kontinuerliga kunskapsöverföringen inom teamen och i samarbete med andra tekniska team
Du kommer arbeta med olika tekniker däribland objektlagring, skalbara NAS-lösningar, blocklagring till virtuella miljöer, SAN-lösningar, backuplösningar, Powershell, Linux, Windows.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss är fokus lagt på innovation och samarbete, vilket skapar en grund för att arbeta med de senaste teknologierna och bidra till viktiga initiativ. Vi erbjuder stöd för din professionella utveckling, och du blir en del av ett engagerat team som värderar och stödjer dina idéer och insatser. Det är en plats där du har möjligheten att växa, lära och göra en verklig skillnad.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer och det finns möjlighet att kombinera arbete från något av våra kontor i Göteborg, Mölndal, Skövde, Vänersborg och Borås med distansarbete.
Vem är du?
Du vill:
förflytta och förbättra teamets leveranser
skapa mervärde för användare, ditt team och för våra verksamheter
bygga nätverk med olika kompetenser och andra team
Du är:
initiativrik och kommer gärna med förslag till förbättringar
prestigelös, vilket gör att alla runtomkring dig känner sig bekväma och uppskattade
lyhörd, nyfiken och har en passion för kontinuerligt lärande
Du har:
goda kunskaper inom några Enterprise lagringslösningar - objektlagring, blocklagring, NAS-lösningar, backuplösningar
IT-teknisk utbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
förståelse för vad det innebär att arbeta enligt agila arbetssätt
god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av något av följande:
CIFS/SMB, NFS samt S3
SAN-lösningar
kunskaper inom Powershell
autentiseringsmetoder och IT-säkerhet
Linux och shellscripting
versionshantering (exempelvis Git)
erfarenhet av stora tekniska miljöer
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2025-11-03Övrig information
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket kan ställa krav på svenskt medborgarskap. Vi tillämpar beredskap för att säkerställa en stabil IT-miljö.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
