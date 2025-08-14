Teknisk specialist inriktning kommunikation inom Datacenter
2025-08-14
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som är en teknisk specialist med god kompetens inom kommunikation (routing) till vårt team!
Inom avdelningen Digital infrastruktur arbetar ca 260 medarbetare med drift, förvaltning och utveckling av Göteborg stads centrala IT miljö. Vi har en viktig roll när det gäller att bidra till digitaliseringen i stadens verksamheter. Här finns ett av Sveriges största och modernaste datacenter som rymmer stadens gemensamma IT-resurser. Miljön består av drygt 1400 servrar och har en lagringskapacitet på över 2,2 PB. Bakom detta finns lösningar från marknadens ledande leverantörer.
I enheten Datacenter arbetar idag 14 personer och vi erbjuder nu rätt person möjligheten att få delta i arbetet med installation, drift och underhåll av vår datacentermiljö, specifikt den interna datacenter kommunikationen.
Tillsammans har vi lång erfarenhet och vi arbetar i teknikens framkant. Vi ställer upp för varandra och delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
I jobbet får du stora möjligheter att vara med och påverka val av lösningar och strategier. Som Teknisk specialist inom Datacenter arbetar du med drift och förvaltning av den tekniska miljön.
Du kommer arbeta med nät inom följande kompetensområden kopplat till vår datacenterleverans:
• Containerteknik
-Openshift
• Virtualiserade servermiljöer
-VFC (VMware)
-Windows och Linuxbaserade operativsystem
• Molnbaserade miljöer
-Azure
• Kommunikation mellan siter
-DWDM
I tjänsten kan beredskap och arbete under servicefönster ingå vid behov. Du kommer att få befattningen systemspecialist.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt. Du har erfarenhet av Datacenter i enterprisemiljö och dess underliggande komponenter som:
• Linux server
• Routing
Du har kompetens och erfarenhet av att arbeta inom projekt samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Utöver detta så är det meriterande om Du har kompetens och erfarenhet av:
• Större organisationer (10 000+anställda)
• F5
• Openshift
• NSX
• ServiceNow
Utöver den tekniska kompetensen lägger vi också stor vikt vid dina färdigheter och personliga egenskaper. Vi söker dig som har en gedigen känsla för helhet. Du är noggrann och arbetar systematiskt. Du är inspirerande och har förmågan att få med dig andra i olika idéer och förslag på lösningar. Du är också skicklig på att kommunicera och få svåra saker att låta enkelt. Du är en drivande och målinriktad person och delar generöst med dig av din kompetens och dina erfarenheter.
Intraservice bedriver samhällsviktig verksamhet och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Tjänsten är säkerhetsklassad i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Det innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras.
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
