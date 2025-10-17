Teknisk specialist inom produktionsteknik
2025-10-17
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som teknisk specialist inom produktionsteknikutveckling ansvarar du för att implementera och stödja verksamheten i användningen av produktionstekniska lösningar, såsom 3DEXPERIENCE, AVIX och Visual Components. Du ger tekniskt stöd, utbildar användare och anpassar lösningarna efter verksamhetens behov i nära samarbete med vårt utvecklingsteam.
Rollen innebär att du deltar i projekt genom att ta fram underlag, göra tekniska bedömningar och bidra vid strategiska teknikval. Du arbetar brett i organisationen med att utveckla metodik, granska teknisk dokumentation och säkerställa att informationen sprids och hålls uppdaterad.
Du är även delaktig i utvecklingsinitiativ, teknikstudier och systemimplementationer. Genom att delta i nätverk, mässor och konferenser håller du dig uppdaterad och bidrar till vår tekniska position. En viktig del av rollen är också att sprida kunskap inom ditt område, utbilda kollegor och fungera som mentor.
I gruppen finns bred kunskap inom olika områden som kompletterar varandra och du kommer bli den pusselbit som saknas. Du erbjuds ett varierande arbete med mycket eget ansvar och får jobba i nära samarbete med kollegor i olika delar av verksamheten. Tjänsten är placerad i Malmslätt.
Vi ser gärna att du är strukturerad, kan leda dig själv i det dagliga arbetet och att du tycker om att arbeta i team. Du är öppen för att utmana befintliga arbetssätt i syfte att hitta nya effektiva lösningar. Du är bra på att kommunicera och har en vilja att ständigt förbättras. Du kan hålla många bollar i luften och du är inte rädd för nya utmaningar.
Vi ser gärna att du har:
*
Universitetsexamen inom industriell teknik eller tidigare erfarenheter.
*
Erfarenhet av produktionsmjukvara 3dexperience.
*
Goda kunskaper i programmering och skriptning (t.ex. Python, VBA).
Fördelaktigt:
*
Erfarenhet av arbete inom aerospace eller defence-industrin.
*
Tidigare erfarenhet av mjukvaror som Avix och Visual Components.
*
Kunskaper i andra CAD-verktyg.
*
Kunskaper inom LEAN.
*
Erfarenhet av projektledning.
Hos oss har du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
