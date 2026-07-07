Teknisk specialist inom El och Automation
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB / Elektrikerjobb / Strängnäs Visa alla elektrikerjobb i Strängnäs
2026-07-07
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Du är den som andra ringer när elen, styrningen eller instrumenten inte beter sig som de ska.
Du trivs när du får felsöka, hitta orsaken och få anläggningen att fungera igen. Du gillar att förstå hur hela processen hänger ihop och uppskattar en roll där du får använda både din tekniska kompetens och ditt omdöme.
Nu söker vi en teknisk specialist inom el och automation till vårt kraftvärmeverk i Strängnäs.
Det här är inte en ren PLC-roll och inte heller en traditionell elektrikerroll. Det är en bred specialistroll där du blir en nyckelperson i vårt arbete med att utveckla och säkerställa driften av hela vår elanläggning och våra automationslösningar.
En roll där din kompetens gör skillnad
På kraftvärmeverket i Strängnäs producerar vi fjärrvärme, el och ånga till både invånare och industrier i närområdet. Vi är ett mindre team med korta beslutsvägar och arbetar nära varandra för att hålla anläggningen säker, stabil och effektiv.
Vi bygger just nu vidare på vår underhållsorganisation och söker dig som vill vara med på den resan. Hos oss får du stort förtroende, ett brett tekniskt ansvar och möjlighet att påverka hur vi arbetar framåt.
Om rollen
Du blir vår specialist inom el och automation och arbetar nära både produktion, underhåll och externa samarbetspartners.
Det innebär att du bland annat kommer att:
Ansvara för felsökning och underhåll av elanläggning, instrument och styrsystem.
Säkerställa att givare, frekvensomriktare, motorer och övriga komponenter fungerar som de ska.
Arbeta med styr- och reglerteknik för att säkerställa en stabil och säker process.
Läsa, uppdatera och ta fram el- och kretsscheman.
Planera och samordna entreprenörer vid större arbeten och ombyggnationer.
Delta i projekt, förbättringsarbeten och tekniska investeringar.
Vara kravställare och teknisk kontakt mot våra PLC- och automationsleverantörer.
Bidra till att utveckla vår underhållsorganisation och våra arbetssätt.
PLC-programmering utförs av externa specialister. Din roll är istället att förstå systemen, säkerställa rätt lösningar och vara den tekniska länken mellan verksamheten och våra samarbetspartners.
Vi tror att du...
• har några års erfarenhet från processindustri, kraftvärme, energianläggning eller annan industriell verksamhet där el, instrument och styrsystem är en naturlig del av vardagen.
Du behöver inte kunna allt, men du har en bred teknisk förståelse och tycker om att lösa problem där flera discipliner möts.
Vi tror att du har erfarenhet av:
Industriell felsökning inom el och automation.
Styr- och reglerteknik.
Instrumentering och processnära utrustning.
Elscheman och teknisk dokumentation.
Samarbete med entreprenörer och leverantörer.
Har du arbetat på ett kraftvärmeverk eller annan processanläggning är det meriterande, men det viktigaste är att du gillar kombinationen av teknik, problemlösning och ansvar.
Varför välja oss?
Det finns många företag som söker tekniker.
Hos oss får du något som är svårare att hitta.
Du blir en del av ett mindre team där vi känner varandra, hjälper varandra och har nära till besluten. Här får du inte en smal specialistroll där du bara ansvarar för en liten del av processen, utan här får du istället arbeta brett, påverka arbetssätt och vara med och utveckla vår verksamhet.
Vi söker någon som vill stanna länge, bli en viktig del av laget och vara med och forma framtidens kraftvärmeverk i Strängnäs.
Hos oss får du också:
Arbeta med ett samhällsviktigt uppdrag där din erfarenhet behövs
Bli en del av ett mindre och sammansvetsat team
Vara nära både tekniken och besluten
Möjlighet att påverka hur vi utvecklar våra arbetssätt
En arbetsplats där man hjälps åt och har roligt tillsammans
En generös arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Goda försäkrings- och anställningsvillkor
Känner du igen dig?
Om du söker en bred teknisk roll där din erfarenhet värdesätts och där du får möjlighet att påverka både teknik och arbetssätt, då hoppas vi att du vill lära känna oss. Varmt välkommen med din ansökan!
Praktisk information
Placering: Strängnäs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Annonsen ligger ute under hela sommaren för att ge fler möjlighet att söka tjänsten. Vi påbörjar urval och intervjuer efter semesterperioden, under vecka 35 i augusti. Du är såklart varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men vi behöver ha din ansökan senast den 24 augusti.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Viktoria McLellan Ernst (ansvarig rekryterare)viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Känner du igen dig och vill bli en del av vårt team på kraftvärmeverket i Strängnäs? Då ser vi fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
(org.nr 556936-0737), https://solorbioenergi.se/
Plogstigen 5 (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Solör Bioenergi Kontakt
Ansvarig rekryterare
Viktoria McLellan Ernst viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com Jobbnummer
9995920