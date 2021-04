Teknisk specialist IAM förvaltning - Göteborgs kommun - Datajobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg2021-04-09Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceorganisation. Vår uppgift är att göra det enklare att arbeta i Göteborgs Stads olika verksamheter. Vi levererar tjänster till stadens förvaltningar och bolag, vilket bland annat innebär att utveckla och tillhandhålla gemensamma arbetssätt, verktyg, IT-stöd och mallar. Våra verksamhetsområden är HR, ekonomi och operativt inköp, IT, kommunikation, ledning och styrning, servicecenter och Välfärd.Vi är cirka 700 anställda och har många spännande uppdrag, vilket gör att vi behöver fler kompetenta och engagerade kollegor.Läs mer om oss på http://www.goteborg.se/intraservice 2021-04-09Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill vara med och tillsammans med oss medverka till att Göteborgs Stad Intraservice kan erbjuda alla medarbetare, elever och övriga resurser inom Göteborgs Stad en enkel och sömlös digital access till information och funktion oavsett enhet, plats eller tidpunkt.Som teknisk specialist med inriktning på Identity and Access Management (IAM) förvaltning får du möjlighet att jobba tillsammans med några av IAM-områdets specialister. Du kommer att vara en del av IAM-områdets förvaltningsteam och fokusera på förvaltning och 3:e line support. Du kommer att ha befattningen teknisk IT-strateg.Som teknisk specialist med inriktning på IAM förvaltning kommer bland annat attvara en del av teamet som ansvarar för förvaltning Göteborgs Stads stora och komplexa lösningaransvara för ärendehantering av ärenden som är klassificerade som 3:e line ärendenfelsöka och hitta lösningsförslag till incidenter och problemhantera olika typer av requester och changearbeta med uppföljning och proaktiva åtgärderanalysera och lösa säkerhetsriskerdelta i förstudier och projektdokumentera lösningarVi söker dig som har en akademisk examen inom datateknik, datavetenskap eller liknande utbildning, alternativt innehar motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.För att lyckas i din roll som teknisk specialist inom IAM förvaltning behöver du ha erfarenhet av support och ha en bred teknisk kunskap. Du behöver också ha god kunskap om identitets- och accesslösningar, konto- och livscykelhantering.Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat med IBM:s produkter inom IAM-området.Utöver dina tekniska kunskaper har du en naturlig känsla för service och trivs med att arbeta kvalitativt och långsiktigt. Du gillar att arbeta både individuellt samt som en del i en grupp. Du är väl införstådd med vikten av processer och dokumentation. Du är lyhörd samt utrustad med ett starkt driv. Det faller sig naturlig för dig att se effektiviserings- och förbättringsmöjligheter och du har ett brinnande tekniskt intresse. Du hanterar ärenden metodiskt och söker efter lösningar. Vi letar efter dig som är engagerad och som gärna har en diskussion om vilket sätt som är bäst för att lösa en uppkommen situation, men som också kan vara ödmjuk och ta in andras perspektiv. Du tar uppgifter på allvar och är mån om att slutföra uppdrag utan att ta några genvägar.Som medarbetare på Intraservice delar du självklart stadens gemensamma förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till kompetensutveckling och kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att du ska kunna få balans mellan arbete och privatliv. Intraservice har ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är vi en miljödiplomerad arbetsplats.Vi vill att Intraservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi vet att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.ÖVRIGTDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Göteborgs kommun5680263