Teknisk specialist Geoteknik
Trafikverket / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
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Söker du spännande och utvecklande arbetsuppgifter och vill vara med och forma hållbara lösningar i några av Sveriges mest intressanta investeringsprojekt inom väg och järnväg? Som specialist geoteknik på Trafikverket är du med och bidrar till framtidens infrastruktur.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom geoteknik får du vara med och påverka Trafikverkets roll som aktiv beställare och fortsatta strävan att ligga i framkant gällande utveckling och omvärldsbevakning. Den här tjänsten är särskilt inriktad mot Stora Projekt.
Hos oss har du ett viktigt uppdrag som bärare av kunskap och erfarenhet till våra investeringsprojekt och du har även möjlighet att delta i tekniska utredningar och forsknings- och innovationsprojekt. Ditt arbete innebär nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikområden. Tillsammans arbetar ni i projektets olika skeden för att få fram de bästa lösningarna avseende tekniska aspekter, miljö, livscykelkostnad och samhällsnytta.
Du är sakkunnig inom ditt specialistområde och stödjer projekten med granskning av tekniska lösningar, projektuppföljning, rådgivning till projektledning och entreprenör. Du är också delaktig vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt i allt från tidiga planeringsskeden till byggnation och uppföljning av ställda krav. Du får även möjlighet att arbeta strategiskt med geotekniska frågeställningar och att företräda Trafikverket i relevanta branschorganisationer, både nationellt och internationellt. Du kommer att ingå i ett nätverk med ett 50-tal geoteknikspecialister inom Trafikverket, vilket ger dig goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi kan erbjuda dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Vi tycker att det är viktigt med balans mellan arbete och fritid för att få en bra balans i livet.Kvalifikationer
Vem är du?
Som person har du god förmåga att kommunicera med din omgivning och kan förmedla din kunskap på ett pedagogiskt sätt. Du är trygg, prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Du har god problemlösningsförmåga och ser helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik och ekonomi. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
har civilingenjörsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad med inriktning geoteknik, alternativt annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet vi bedömer som likvärdig
har mångårig aktuell och relevant erfarenhet från kvalificerade arbetsuppgifter inom geoteknik kopplat till väg och/eller järnväg
har erfarenhet från projektering av byggande av väg och/eller järnväg
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har erfarenhet av geoteknik utifrån mer än en roll, såsom konsult/entreprenad/beställarroll
har god kunskap om gällande regelverk inom geoteknik och svensk infrastruktur
har erfarenhet av att arbeta med temporära konstruktioner i entreprenadskede, såsom temporära stödkonstruktioner och uppställning av tunga anläggningsmaskiner etc.
har erfarenhet av entreprenadjuridik (AB, ABT och ABK)
har erfarenhet från arbete på myndighet
Övrig information
Vänligen bifoga ditt CV till ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Första intervjuer sker digitalt via Skype, preliminärt under vecka 36 och 37
Placeringsort: Göteborg
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Mats Christiansson, se kontaktuppgifter nedan.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Mats Christiansson mats.christiansson@trafikverket.se 0101236730 Jobbnummer
9989816