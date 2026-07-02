Teknisk specialist Geokonstruktör
Trafikverket / Gruv- och metallurgijobb / Göteborg Visa alla gruv- och metallurgijobb i Göteborg
2026-07-02
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Vill du vara med och utveckla Sveriges transportinfrastruktur och skapa hållbara lösningar för kommande generationer? Som geokonstruktör hos Trafikverket får du möjlighet att arbeta i några av landets mest komplexa och samhällsviktiga infrastrukturprojekt. Här får du använda din tekniska kompetens för att utveckla säkra och kostnadseffektiva geokonstruktioner samtidigt som du bidrar till att stärka Trafikverkets roll som en modern och hållbar beställarorganisation. Vi söker nu en erfaren geokonstruktör som vill vara med och utveckla våra projekt inom väg-, järnvägs- och anläggningsområdet.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Som geokonstruktör kommer du att vara en viktig specialistresurs i Trafikverkets investeringsprojekt. Du bidrar med teknisk kompetens genom hela projektprocessen - från planering och projektering till produktion och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Granska och kvalitetssäkra geokonstruktioner i projekterings- och byggskeden, framförallt stödkonstruktioner.
Bidra med specialiststöd inom geokonstruktion till projektledare och övriga teknikområden.
Delta i framtagande och granskning av tekniska handlingar, beräkningar och konstruktionslösningar.
Bedöma och verifiera lösningar för grundläggning, stödkonstruktioner och temporära konstruktioner.
Medverka i tekniska utredningar och riskbedömningar.
Samverka med konsulter, entreprenörer och andra intressenter i projekten.
Bidra till utveckling av arbetssätt, tekniska krav och regelverk inom geokonstruktionsområdet.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med geotekniker, projektledare och andra teknikspecialister inom Trafikverket.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är kommunikativ och har förmågan att göra komplexa tekniska frågor begripliga. Du anpassar ditt budskap efter mottagare och är lyhörd i dialogen med såväl kollegor som externa parter. Du är trygg i din yrkesroll, står upp för dina bedömningar samtidigt som du är prestigelös, arbetar strukturerat och värnar om kvalitet, säkerhet och gällande regelverk. Samtidigt har du en stark problemlösningsförmåga och trivs med att analysera tekniska utmaningar, se samband och hitta hållbara lösningar i komplexa sammanhang. Du värdesätter samarbete och bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat där kunskap delas och olika perspektiv tas tillvara. Som person är du också initiativtagande, du tar ansvar för att driva dina frågor framåt, ser vad som behöver göras och agerar för att utveckla både arbetssätt och resultat.
Vi söker dig som
har civil- eller högskoleingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg och vatten, geoteknik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
har mångårig erfarenhet av arbete med geokonstruktion, framförallt stödkonstruktioner, inom infrastruktur- eller anläggningsprojekt
har erfarenhet av dimensionering och granskning av geokonstruktioner, inklusive temporära konstruktioner såsom spont, schaktstöd och tillfälliga stödkonstruktioner
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har erfarenhet av arbete i väg- och/eller järnvägsprojekt som beställare, konsult eller entreprenör
har erfarenhet av arbete enligt Trafikverkets tekniska krav, regelverk och standarder
har erfarenhet av uppdragsledning, teknikansvar eller samordnande specialistroll
har kunskaper inom BIM och modellbaserad projektering
har erfarenhet av avancerade beräkningsverktyg för geokonstruktion, exempelvis PLAXIS
har erfarenhet av arbete i multidisciplinära projekt med flera teknikområden
Övrig information
Vänligen bifoga ditt CV till ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Första intervjuer sker digitalt via Skype, preliminärt under vecka 36 och 37.
Placeringsort: Göteborg
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Mats Christiansson, se kontaktuppgifter nedan.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Mats Christiansson mats.christiansson@trafikverket.se 0101236730 Jobbnummer
9989820