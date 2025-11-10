Teknisk specialist el - forma morgondagens kollektivtrafik
Region Stockholm / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om rollen
Rollen omfattar allt från framtagande av systemdesign och kravställan till granskning, validering och överlämning av projekt till drift och förvaltning.
Du samordnar tekniska frågor, säkerställer att leveransen håller hög kvalitet och bidrar till att lösningarna fungerar långsiktigt, effektivt och säkert.
Som tekniskt sakkunnig el samarbetar du nära projektledare, specialister och andra tekniskt sakkunniga inom signal, bana och anläggning. Du blir även en viktig länk för avdelningsöverskridande samarbete där du bidrar till att skapa samsyn, dela kunskap och hitta gemensamma lösningar. Tillsammans bidrar ni till att skapa moderna och driftsäkra anläggningar, depåer och stationer.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Delta i framtagandet av systemdesign och tekniska lösningar baserat på nuvarande förutsättningar och framtida behov
Säkerställa att leveranser uppfyller krav och standarder
Granska och följa upp tekniska underlag, delta vid tester, validering och verifiering
Identifiera risker och bidra till lösningar som stärker säkerhet och effektivitet
Samordna och ibland leda andra tekniska sakkuniga eller konsulter inom projekt
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Du är noggrann och samarbetsinriktad med genuint intresse för teknikens roll i samhället. Du bygger förtroende i dina relationer genom att kommunicerartydligt och anpassat efter mottagaren. Du ser till helheten även vid utmaningar, hittar lösningar och bibehåller fokus på det gemensamma målet.
Med lyhördhet, självinsikt och engagemang bidrar du till att vi delar erfarenheter och lärdomar som stärker projekten men även utvecklingen av våra arbetssätt. Du utrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och använder dig av denna förmåga för att skapa förståelse och samarbete. Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Flera års erfarenhet inom anläggnings- eller byggbranschen (depå och stationer)
Kunskap om AMA och bygghandlingsprocesser
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av 400V, likriktarstationer eller kontaktledning
Erfarenhet av framtagande av systemhandling eller bygghandling inom el-området
Erfarenhet systemvalidering/verifiering, besiktning, framtagning av dokumentation, kravställning, granskning
Högskoleutbildning inom relevant område
Kunskap om livscykelhantering och förvaltningsperspektivet
Förståelse av systems of systems och komplexa system och deras synergier och samverkan
Kunskap om projekt som arbetsform
Förmåga att uttrycka dig på engelska när det gäller teknikfrågor med leverantörer
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Höijer, tfn 0707863575. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Sofia Åkerblom, tfn 0707861558.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 26 november. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Webb och sociala medier
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
#LI-Hybrid
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Trafikförvaltningen, Investeringsprojekt, Systemdesign & Projektstöd Jobbnummer
9597738