Teknisk specialist - Microsoft 365
Västra Götalandsregionen / Supportteknikerjobb / Mölndal Visa alla supportteknikerjobb i Mölndal
2026-07-02
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Vill du vara med och skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och bidra till ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till vår gemensamma vision – det goda livet.
Nu söker vi en driven och nyfiken teknisk specialist som brinner för Microsoft 365 och vill vara med och utveckla Västra Götalandsregionens digitala arbetsmiljö.
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för drift, administration och vidareutveckling av Västra Götalandsregionens Microsoft 365‐miljö, inklusive Power Platform. Du arbetar nära verksamheten och andra tekniska specialister för att ta fram stabila, säkra och verksamhetsanpassade lösningar.
Uppdraget omfattar bland annat:
Förvaltning och vidareutveckling av Microsoft 365‐tjänster
Automatisering och förbättring av arbetssätt för ökad kvalitet och effektivitet
Bidra till utvecklingen av den digitala arbetsplatsen ur både tekniskt och verksamhetsnära perspektiv
För att lyckas i rollen behöver du:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande teknisk kompetens
Gedigen erfarenhet av administration och förvaltning av Microsoft 365, inklusive Exchange, Teams, SharePoint
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och icke‐tekniska intressenter
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av processautomation, exempelvis med Power Automate eller liknande plattformar
Certifieringar inom Microsoft 365 och/eller Azure
Erfarenhet av Copilot samt hantering eller utveckling av agenter
Kunskap inom informationssäkerhet och regelverk såsom GDPR
Erfarenhet av säker och effektiv identitets- och åtkomsthantering
Det är viktigt för oss att du kan arbeta i linje med Västra Götalandsregionens värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling
Vad kan vi erbjuda dig?
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens behov, med möjlighet att kombinera arbete från kontor och på distans.
Du blir en del av ett team som har en central roll i att utveckla och förvalta VGR:s samarbetsplattformar, med fokus på M365 och moderna digitala arbetssätt. Vi arbetar nära verksamheten och driver kontinuerlig utveckling av tjänster för möten, samarbete och informationsdelning. I teamet kombinerar vi teknikdjup med ett starkt verksamhetsperspektiv – vi hjälper varandra, delar kunskap och utvecklar våra arbetssätt tillsammans. Här finns både bredd och spetskompetens, och du får möjlighet att påverka hur vi formar framtidens digitala arbetsplats.Publiceringsdatum2026-07-02Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Under semesterperioden kommer det vara en paus i rekryteringsarbetet. Arbete med urval och intervjuer påbörjas runt den 10/8.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Stöd- och servicetjänster, HR och digital arbetsplats Jobbnummer
9988227