Teknisk Skribent till Globalt Bolag
Friday Väst AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-06-04
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Är du en driven teknisk skribent redo för nästa steg i karriären? Vi på Friday söker, för kunds räkning, en engagerad och kunnig teknikinformatör till ett ledande tekniskt företag. Här får du möjlighet att arbeta i framkanten av teknikutveckling och bidra till att skapa viktig teknisk dokumentation för flygande system!
OM ROLLEN:
Som teknikinformatör kommer du att arbeta i nära samarbete med ingenjörer och utvecklare samt även slutkund för att skapa kvalificerad teknisk dokumentation. Du kommer att vara en viktig länk i kedjan som säkerställer att all teknisk information är strukturerad och tillgänglig för avsedd målgrupp. Du kommer arbeta både enskilt och i grupp med att samla och bearbeta information för att slutligen sammanställa informationen på ett tydligt och strukturerat sätt. Informationsflödet går igenom flera system, där det är viktigt att skapa sig en helhetsbild över flödet.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Leta reda på information i tekniska databaser, läsa ritningar och tekniska underlag
Skapa nya och uppdatera befintliga instruktioner i underhållsmanualen
Skriva servicebulletiner i publikationssystem
Vara länken mellan utvecklare och användare
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant eftergymnasial examen, till exempel teknikinformation, industriell ekonomi, kognitionsvetenskap, maskinteknik eller liknande
Har ett tekniskt intresse
Har erfarenhet av teknisk dokumentation i en liknande roll
Är duktig på att söka, tolka och förstå information
Har obehindrade kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du:
Har kunskaper inom elektronik
Har erfarenhet från arbete enligt S1000D
I denna rekrytering spelar din personlighet en stor roll och för att lyckas i rollen tror vi att du är en driven, hjälpsam och ödmjuk person som trivs när du får förkovra dig i teknisk information. Du är duktig på koordination och samverkan, och trivs när du vår vara länken mellan människa och maskin.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Tjänsten är en konsultposition där du kommer att vara anställd av Friday. Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan det, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Linköping
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Ågatan 14 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Friday Sydost Jobbnummer
9946781