Teknisk skribent med IT-kunskap i Lund
Dokumentera EU AB / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dokumentera EU AB i Stockholm
, Västerås
eller i hela Sverige
Är nu noggrann och strukturerad? Har du djup IT-kunskap, gärna med erfarenhet av mjukvarudokumentation? Vill du hjälpa våra kunder med att skapa en dokumentation som är lätt att hitta, lätt att förstå och lätt att använda?
Vi växer och söker fler fantastiska kollegor!
Vi har spännande uppdrag på gång hos våra kunder och nu söker vi dig med en mycket god IT-kunskap som vill jobba som teknisk skribent och utvecklas som konsult. Placering för tjänsten är Lund. Vårt eget kontor ligger på Skeppsholmen i Stockholm.
Som konsulter är våra kunders dokumentation vår kärnverksamhet. Vi hjälper kunderna att analysera, skriva och organisera deras dokumentation. Teknisk förståelse och erfarenhet är viktigt likaväl som lyhördhet, nyfikenhet samt ett intresse för kundens behov. Våra kunder finns i många olika branscher och om du har erfarenhet från IT, telekom, industri, finans, försvar eller mjukvaruutveckling är det meriterande. Det viktigaste är att du har god IT-kunskap, exempelvis inom områden som utveckling, infrastruktur, eller IT-säkerhet, samt erfarenhet av att jobba med mjukvarudokumentation.
Dokumentera är ett konsultföretag som växer och utvecklas med sina anställda. Som medarbetare hos oss har du marknadens bästa tekniska skribenter och dokumentationsspecialister som kollegor. Du jobbar med intressanta uppdrag hos våra framgångsrika kunder. Vi har korta beslutsvägar, högt i tak och är öppna för att utvecklas med dina idéer.
Detta är ett längre, tidsbegränsat uppdrag och kräver närvaro på kundens kontor i Lund ca tre dagar/vecka. Vi är öppna för att diskutera anställningsform.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av att jobba som teknisk skribent.
Goda IT-kunskaper och gärna erfarenhet av att dokumentera mjukvara.
Systemvana samt erfarenhet av att arbeta i XML-baserade CMS:er.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
God social kompetens.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Meriterande men inget krav:
Erfarenhet av att arbeta i rollen som teknisk skribent.
Erfarenhet av att arbeta agilt i utvecklingsteam.
Akademisk examen inom teknik/IT.
Goda kunskaper i flera dokumenthanteringssystem, t ex Sharepoint.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret till vänster. Skriv in ditt personliga brev i avsett fält eller bifoga ett brev tillsammans med ditt cv. Gör det redan idag! Har du frågor? Slå en signal till Emelie Sandström 070 951 42 90. Sista ansökningsdag är den 27 februari. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk skribent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dokumentera Eu AB
(org.nr 556699-8703), https://www.dokumentera.se/
Slupskjulsvägen 34 (visa karta
)
111 49 STOCKHOLM Jobbnummer
9682385