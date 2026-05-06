Teknisk Säljsupport | Lernia | Storvik
Lernia Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sandviken
2026-05-06
Kliver du gärna in där det händer som mest och vill vara navet i försäljningen? Som Teknisk Säljsupport hos vår kund blir du hjärnan bakom vassa offerter, tekniska lösningar och nöjda kunder - i en global miljö där din nyfikenhet får växa varje dag.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som Teknisk Säljsupport kommer du att jonglera offertflödet från första förfrågan till färdigt erbjudande, ta fram tekniska beskrivningar, räkna på kostnader, skapa snygg dokumentation och vara den självklara knutpunkten mellan vår kunds säljteam och deras kunder.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som står i startblocken av din karriär och har ett till ett par års erfarenhet från en teknisk, administrativ eller säljstödjande roll. Du är strukturerad som ett färdigt Excel-ark, kvalitetsmedveten in i minsta detalj och trivs när du får samarbeta tätt med andra. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift, och känner dig trygg i en kundnära vardag.
Meriterande
Det är meriterande om du redan har snickrat ihop offerter, navigerat vant i affärssystem och provat på livet i en global industrimiljö. Har du dessutom erfarenhet av tekniska produkter eller lösningar som kräver kluriga beskrivningar och kostnadsberäkningar ligger du steget före. Vana av att ta fram teknisk dokumentation och agera intern teknisk resurs gör dig extra intressant för rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.gavle@lernia.se
Bakgrundskontroll
I våra tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7690691-1984890".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
