Teknisk säljare till Stegerud Steel
Stegerud Steel i Varberg söker en teknisk säljare som vill bli expert inom ståltrappor och gallerdurk. Du blir en viktig kontaktpunkt för våra kunder, där du kombinerar teknisk kunskap med försäljning och rådgivning, samtidigt som du samarbetar nära konstruktörer, produktion och kollegor i ett prestigelöst familjeföretag där gemenskap och samarbete är centrala värden.
Din framtida arbetsgivare
Vi på Stegerud Steel är stolta över det vi skapar. Hos oss möts gediget hantverk med teknisk expertis i en miljö där vi verkligen bryr oss om varandra. Sedan 1995 har vi levererat högkvalitativ gallerdurk och ståltrappor från vår anläggning i Varberg, och idag är vi en av marknadens ledande specialister.
För oss handlar affärer om förtroende. Vi är certifierade enligt EN 1090, vilket är ett kvitto på vår höga kvalitet, men vår verkliga styrka ligger i vår flexibilitet och våra korta beslutsvägar. Vi är ett stabilt och ekonomiskt starkt familjeföretag där vi värnar om den prestigelösa stämningen och det nära samarbetet.
Här kliver du in i ett team på 17 engagerade kollegor som alla drar åt samma håll. Vi är måna om att behålla vår familjära kultur samtidigt som vi ständigt blickar framåt för att utveckla verksamheten. Hos oss på Hammervägen i Varberg får du en trygg arbetsplats med korta kontaktvägar, där vi tillsammans skapar lösningar som håller i generationer. Vi ser nu fram emot att välkomna en nyckelspelare som vill växa och utvecklas tillsammans med oss.
Läs gärna mer på: https://www.stegerudsteel.se/
Vad erbjuder rollen?
Som teknisk säljare på Stegerud Steel blir du expert på företagets produkter och lösningar. Du arbetar nära kunder, konstruktörer, produktion och kollegor för att säkerställa att förfrågningar omvandlas till genomförbara lösningar som uppfyller både kundens behov och branschens krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
Ta emot och hantera kundförfrågningar via mejl och telefon, samt ge teknisk rådgivning
Ta fram offerter och förslag baserat på kundens behov och ritningar
Samarbeta nära konstruktörer, produktion och kollegor för att säkerställa genomförbara lösningar
Bidra till långsiktiga kundrelationer och bygga förtroende som expert inom branschen
Säkerställa att lösningarna uppfyller kundens krav och bransch standarder
Rollen utgår från vårt kontor i Varberg och du arbetar under klassiska kontorstider. Här får du möjlighet att utvecklas till expert inom branschen, bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta nära ett prestigelöst team där gemenskap och samarbete är centrala värden.
Vem är du?
För att vara den vi söker tror vi att du är en erfaren säljare som brinner för kundkontakt och vill bli den rådgivande experten som kunderna vänder sig till. Du trivs med att bygga långsiktiga relationer, samarbeta med kollegor och konstruktörer och ta ansvar för dina projekt och kunder. Du kan läsa och hantera ritningar i både 2D och 3D, vilket är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Du är tekniskt intresserad, noggrann och kan ta egna initiativ, samtidigt som du också är kommunikativ och serviceinriktad. Du drivs av att leverera resultat, bidra med lösningar och skapa nöjda kunder. Samtidigt vill du bidra med idéer och lösningar i ett prestigelöst, familjärt företag där gemenskap och engagemang är centrala värden.
Är detta din perfekta match?
Detta är rollen för dig som vill vara med och forma kundlösningar i en bransch där teknisk precision och kvalitet alltid står i fokus. Du får bygga långsiktiga relationer med kunder, använda din tekniska kompetens och erfarenhet för att skapa smarta lösningar och bidra till Stegerud Steels position som en pålitlig specialist. Här blir du en del av ett familjärt och prestigelöst team där samarbete och engagemang präglar vardagen, samtidigt som du utvecklas och växer i en dynamisk och spännande bransch.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 10 mars 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Säljare, Teknisk säljare, CAD, Auto desk, Solid Works, ritningsläsning, Gallerdurk, Ståltrappor, Stålbearbetning, Entrégaller, Stegerud Steel, Effektiv, Varberg
