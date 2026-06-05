Teknisk Säljare till Pumpteknik AB
Ps Partner AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-05
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, Mölndal
, Partille
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, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett bolag med starkt rykte, djup teknisk kompetens och höga ambitioner?
Pumpteknik är ett ingenjörsföretag som levererar pumpar, systemlösningar och service till kommuner och industrier över hela Sverige. Med lång erfarenhet, djup teknisk kompetens och starka partnerskap med ledande leverantörer erbjuds produkter och lösningar som skapar driftsäkerhet, effektivitet och långsiktigt värde för kunderna.
Bolaget är känt för sin tekniska expertis och förmåga att hitta rätt lösning – oavsett kundens utmaning. Genom att kombinera ett högt kvalitetstänk med nära kundrelationer och en kultur där medarbetarna hjälps åt, tar ansvar och utvecklas tillsammans har verksamheten byggt upp en stark position på marknaden.
Nu söker Pumpteknik en affärsdriven teknisk säljare som vill vara med och utveckla affären inom pumpar och flödestekniska lösningar i Sydvästra Sverige, där Flygt utgör en viktig del av erbjudandet.
Om rollen
Som Teknisk Säljare ansvarar du för att utveckla försäljningen inom ditt distrikt, med särskilt fokus på pumpar och Flygt-lösningar. Du bearbetar både nya och befintliga kunder inom kommunal VA-verksamhet, vattenverk och industri, och driver affärer från första kontakt till avslut.
Rollen passar dig som trivs ute hos kund, drivs av att skapa affärer och gillar kombinationen av teknik, relationer och försäljning.
Dina ansvarsområden
Sälja och utveckla affären inom pumpar med särskilt fokus på Flygt.
Bearbeta nya kunder och utveckla befintliga kundrelationer.
Genomföra kundbesök, behovsanalyser och offertarbete.
Driva hela försäljningsprocessen från prospektering till avslutad affär.
Samarbeta internt för att säkerställa rätt teknisk lösning för kunden.
Vem är du?
Vi söker framför allt en skicklig och driven säljare som motiveras av att skapa affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi tror att du har
Minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning.
Dokumenterad förmåga att driva affärer från första kontakt till avslut.
Erfarenhet av teknisk försäljning mot industri, processindustri eller kommunal verksamhet.
God teknisk förståelse och intresse för tekniska lösningar.
Vana av offertarbete, CRM-system och kundansvar.
Professionell svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Erfarenhet av pumpar, VA-sektorn eller flödesteknik är meriterande, men vi värdesätter stark försäljningsförmåga högre än specifik produktkunskap.
För att lyckas i rollen
Du drivs av att skapa affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Du är självgående, initiativrik och trygg i kunddialogen. Samtidigt har du förmågan att skapa förtroende, förstå kundens verksamhet och omsätta behov till affärsmöjligheter.
Du trivs i en roll med stor frihet under ansvar och motiveras av att påverka dina egna resultat.
Pumpteknik erbjuder dig
En nyckelroll i ett växande bolag med hög teknisk kompetens
Korta beslutsvägar, stor frihet och möjlighet att påverka
Ett företag med god lönsamhet och långsiktiga kundrelationer
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och kommersiellt
Resor och placeringsort
Tjänsten innebär resor inom distriktet och mycket tid ute hos kund. Övernattningar förekommer men i begränsad omfattning.
Placering: Göteborg
Hos Pumpteknik blir du en del av ett lag med stolthet i sitt yrke och där ditt bidrag gör skillnad – både för kunderna och för företagets utveckling.
Intresserad? Perfekt. Registrera ditt CV och svara på några frågor. Urval och intervjuer sker löpande och vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. För frågor kontakta Johan Jacobsson johan.jacobsson@pspartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853218-2037800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
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416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9949463