Teknisk säljare till Profcon // Göteborg
Oddwork Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-07
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Vi har vårt huvudkontor i Vansbro men de flesta medarbetare utgår från våra moderna och trivsamma lokaler i Västra Frölunda. Totalt är vi idag 21 personer inom företaget men har ambition att växa vad det gäller antalet anställda, produktflora, omsättning och geografi. Hos oss får du möjlighet att arbeta med produkter som gör verklig skillnad. Är du en relationsbyggare av rang med teknisk nyfikenhet? Gör dig redo att identifiera nya affärsmöjligheter för framtidens brandskydd i ventilation och fastighetsautomation!
Ditt nya uppdrag: Här kommer du ansvara för att fortsätta bygga vårt varumärke SIOX som är ett styrsystem för brandskydd i ventilation. Detta livsviktiga styrsystem hjälper våra kunder att effektivt styra brandspjäll i sina fastigheter – samtidigt som ekonomin optimeras genom smart styrning och fastighetsautomation. Ett system för att styra brandspjäll, vad innebär det? Kanske du tänker. Snart kommer ju du vara betydligt mer insatt, men låt oss ge dig en liten snabb onboarding: Systemet kontrollerar och förhindrar rök från att spridas vid bränder och är ett livsviktigt säkerhetssystem som är designat för att skydda människor från rökrelaterade skador eller komplikationer. Sjukhus, hotell, arenor och skyskrapor är några fina exempel på var våra produkter finns installerade. Minst sagt intressant, eller hur? Vänta bara, det kommer mer.
Hela Sverige ligger tillgängligt för dig, tillsammans med de kollegor du samarbetar med. Din uppgift blir att luska och gräva fram nya affärsmöjligheter, identifiera synergier och få potentiella kunder att hålla med dig om alla fördelar som finns med våra system. Genom att vara lyhörd för kundernas behov och framtida planer har du förmågan att identifiera synergier och möjligheter där även bolagets övriga varumärken och lösningar kan bidra med värde. Det är också i den nära dialogen med kunderna som många av våra bästa idéer föds. Genom att förstå deras utmaningar och behov fångar du upp värdefulla insikter som kan leda till förbättringar, kompletterande lösningar eller helt nya produktidéer. Väl tillbaka på kontoret har du ett engagerat utvecklingsteam med både hård- och mjukvaruutvecklare som gärna tar del av dina insikter för att tillsammans fortsätta utveckla produkter och tjänster som gör verklig skillnad på marknaden.
I denna självständiga och flexibla roll skapar du din egen struktur och plan framåt, där resor till kunder runt om i Sverige blir en naturlig del av vardagen och det kan även bli aktuellt med försäljning utanför Sveriges gränser. Med våra branschledande produkter erbjuder du högsta kvalitet i kundrelation, uppföljning och leverans. Du kommer samarbeta tätt med ett engagerat säljteam och andra kollegor med gedigen erfarenhet från branschen. Lika nära finns även vårt tekniska supportteam som stöttar upp vid tekniska utmaningar. Om långa säljcykler, nära kundkontakt, styrning, fastighetsautomation och jakten på nya affärer är din grej – då vet vi att du kommer passa utmärkt hos oss.
Om dig:
Relationsdriven och tekniskt nyfiken: Du har några års erfarenhet av försäljning och trivs i en kundnära roll. En bakgrund inom el och teknik är meriterande och har du tidigare erfarenhet av fastighetsautomation så är det ett plus men inget krav
Lyhörd och affärsmannamässig: Du har ett naturligt driv mot att nå uppsatta mål och en fallenhet för att identifiera nya möjligheter till merförsäljning
Ett körkort i plånboken: Till förmånsbilen
Svenska och engelska: I tal och skrift
Hoppas du vill vara med!
Nyfiken på att veta mer? Upptäck Profcon
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Senior Recruiter, Mikaela Ehk, mikaela.ehk@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031694-2090960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Kungsgatan 42 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9995955