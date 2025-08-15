Teknisk säljare till Procab AB i Göteborg
AdwiseHR i Väst AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AdwiseHR i Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en relationsskapande och driven lagspelare som vill utvecklas och bidraga till Procabs tillväxtresa? Nu söker vi efter en resande ansvarig säljare och stjärna till vårt säljteam! Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Den här tjänsten är ett tillfälle för dig som har arbetslivserfarenhet som teknisk säljare och vill utvecklas och växa i vårt företag. Du kommer skolas in och få produktutbildning med mål att du ska bli en självgående lagspelare i vårt team. Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Kundbesök inom Sverige inklusive planering
Deltaga på mässor och event främst i Sverige som utställare
Offertarbete med uppföljning samt förhandling och avslut
Ingå i säljgrupp med strategi, planering, genomförande och uppföljning
Vi är ett litet företag och vi arbetar tillsammans så arbetsuppgifterna kan variera beroende av behov. Löpande samtal kommer initialt ske i samråd med mentor och VD med förhoppning att du bli vår nästa stjärna!
Vem är du?
Procab är ett sälj och teknikorienterat företag så du måste ha teknisk kompetens och vi ser gärna att du arbetat med försäljning inom processindustrin som exempelvis kemi, energi, papper & massa, gas eller förnybart. För att lyckas i rollen behöver du som person vara nyfiken på att lära dig om våra ventiler, gilla att arbeta samt tilltalas av en positiv och framåtdrivande arbetsmiljö. Du bör även drivas av att utveckla långsiktiga kundrelationer och ha en god känsla för affärer. Som lagspelare i vårt team är det viktigt att kunna passa bollar men självklart måste vi även göra mål! I rekryteringen lägger vi stor vikt på dina personliga egenskaper samt goda referenser från ditt yrkesliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom liknande arbete samt stor önskan att vara på plats ute hos kund för bygga relationer samt utvecklas i ett bolag som vill ta ett steg ytterligare.
Erfarenhet från teknisk försäljning
Minst gymnasial utbildning men gärna högre
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska är ett krav.
Goda datakunskaper inom Office samt arbetat i CRM och affärssystem.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Om Procab AB
Procab AB grundades 1984 och har sedan 2003 drivits i sin nuvarande regi att vara ett nytänkande och personligt ventilföretag. Vi levererar tekniska lösningar och ventiler och är nu i en spännande fas där vi vill ta Procab ett steg vidare. Med en vision om "0% tillbud" drivs vi av att skapa trygghet i processindustrin. Genom kunskap, förtroende och hjälpsamhet som ledstjärnor vill vi växa i långa relationer med våra kunder och partners. Vi vill hela tiden utvecklas för att kunna erbjuda en bättre produkt - inte minst inom miljömässiga och nytänkande projekt!
Vad kan Procab AB erbjuda dig?
Du kommer att få arbeta varierat på ett mindre teknikorienterat företag där våra kärnvärden Lustfyllt, Uppkavlat, Hjälpsamt och Lösningsorienterat genomsyrar verksamheten. Det innebär att vi tänker på vår omgivning, hjälper våra kunder och kollegor med lösningar och har skoj under tiden vi arbetar. Vi gillar att umgås mellan kollegor och göra roliga resor och aktiviteter in emellan. Du kommer att få möjlighet att lära dig mer inom det tekniska och för rätt person finns även goda utvecklingsmöjligheter inom försäljning. Procab har även ett systerbolag i Pumpab AB där ytterligare möjligheter kan finnas.
Välkommen med din ansökan!
Snabbfakta
Företag: Procab AB
Omfattning: 100% provanställning
Lön: fast månadslön
Tillträde: enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Ansökan: Vi arbetar med löpande urval så ansök omgående!
Denna rekrytering sker i samarbete med AdwiseHR dock är Johan Lindberg ansvarig för rekrytering. Ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Ansökan sker endast via hemsidan adwisehr.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdwiseHR i Väst AB
(org.nr 556915-3470), https://www.procab.se/
Marieholmsgatan 10A (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Procab AB Kontakt
Johan Lindberg johan.lindberg@procab.se +46 31 298 500 Jobbnummer
9460337