Teknisk säljare till Motala Hissar AB
OnepartnerGroup Östergötland AB / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2025-08-19
Vill du arbeta i en teknisk och rådgivande säljroll hos en ledande aktör inom hisslösningar?
Motala Hissar söker nu en affärsdriven Teknisk säljare som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa. Hos oss får du möjlighet att arbeta med moderna och energieffektiva hisslösningar - från första kundkontakt till färdig leverans. Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Motala Hissar är en ledande tillverkare av hissar för byggnader där utrymmet är begränsat och vi har en av världens mest utrymmeseffektiva hissar. Vi är ett företag inom Innovaliftkoncernen, som ägs av Latour Industries.
Motala Hissar startade 1972 med tillverkning av varuhissar. Sedan 80-talet har företaget främst fokuserat på plattformshissar, som till övervägande del används för tillgänglighetsanpassning av byggnader. Över 10 000 hissar har hittills levererats till kunder över hela världen. Omkring 60% av produktionen exporteras.
Vi tillverkar alla mekaniska delar i vår egen anläggning. Det innebär att vi har full kontroll över produktionen. Om någon kund behöver en speciell lösning eller särskilt snabb leveranstid kan vi oftast tillmötesgå detta. Vår produktionsanläggning i Motala är centralt placerad från ett geografiskt perspektiv med snabba distributionsvägar både norrut och söderut. Vi har en egen utvecklingsavdelning som kontinuerligt arbetar med att göra våra produkter bättre, smartare, billigare och ännu mer utrymmesbesparande. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och 14001. Om tjänsten
Som säljare på Motala Hissar ansvarar du för att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och presentera våra produkter på ett professionellt sätt med ett tekniskt fokus. Du jobbar i första hand mot befintliga kunder inom bland annat bygg- och fastighetsbranschen, men även privatpersoner är en viktig kundgrupp. Arbetet består initialt av att hantera inkomna förfrågningar som kan komma från byggentreprenörer eller arkitekter.
Du fungerar som en rådgivande partner som förstår både tekniska krav och affärsnytta - och vägleder kunden till rätt hisslösning. Du arbetar nära vårt tekniska team och har stöd från kollegor med djup produktkunskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Hantera inkomna förfrågningar både från befintliga och nya kunder
Besöka kunder och genomföra behovsanalyser, t ex göra mätningar och kontrollera mått
Presentera Motala Hissars hisslösningar och ta fram anpassade offerter
Driva försäljningsprocessen från första kontakt till avslut
Samarbeta med tekniska specialister inom produktionen och montageteamen
Representera Motala Hissar vid mässor och event Profil
Gymnasieutbildning, gärna inom el, mekanik eller bygg, alternativt inom försäljning
Gärna tidigare erfarenhet av teknisk försäljning. Kunskaper om hissar är starkt meriterande
Förmåga att bygga relationer och förstå kunders behov
Du har erfarenhet av att räkna på jobb och skapa kalkyler
Stark kommunikativ och affärsmässig förmåga
Ha ett starkt driv och vana att hantera många olika komplexa arbetsuppgifter samtidigt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder:Ett fritt och varierat arbete med stor möjlighet att påverka
Ett team med stark sammanhållning och gedigen teknisk kompetens
Tydliga mål, stöd från ledning och moderna arbetsverktyg Övrig information
Omfattning: HeltidTjänst: TillsvidareArbetstid: Förtroendearbetstid (ej övertid)Semester: 30 dagarFriskvårdsbidrag: jaPlaceringsort: Motala
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup, men du kommer att bli anställd direkt av Motala Hissar AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Julius Danielsson på: julius.danielsson@onepartnergroup.se
alternativt 0730-464173. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande så tveka inte att söka redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
