Teknisk säljare till Metro Therm AB

2025-11-06
Metro Therm började leverera värme redan 1921 och är idag en ledande leverantör av värmelösningar. Metro Therm gruppen omsätter ca 1 miljard kronor och har sitt huvudsäte i Danmark. Metro Therm AB har sitt svenska huvudkontor och lager i Kalmar. Företaget omsätter ca 120 MSEK och har 15 medarbetare. Metro Therm ingår i börsnoterade NIBE-koncernen med ca 40 miljarder i omsättning och ca 20 000 medarbetare runt om i världen.
Läs mer om oss: https://www.metrotherm.se/
Tjänstebeskrivning
Är du motiverad av affärsmannaskap och teknisk försäljning? Vill du arbeta nära kunder, driva affärer och bidra till en mer energieffektiv framtid? Då kan du bli vår nya tekniska säljare - hos oss kombinerar du styrkan från ett personligt och engagerat företag med resurserna från NIBE-koncernen. Vi ser fram emot din ansökan!
Som Teknisk säljare hos oss på Metro Therm får du en spännande och affärsdrivande roll där du får bygga och utveckla kundrelationer - framför allt inom segmentet fjärrvärmecentraler. Du arbetar aktivt med att identifiera nya kunder, skapa affärsmöjligheter och bygga nätverk hos VVS-installatörer, energibolag, teknikkonsulter och VVS-grossister.
Parallellt kommer du även att vårda och vidareutveckla relationen med befintliga kunder. Rollen passar dig som är självgående, strukturerad och motiveras av att skapa långsiktigt värde - både för kunderna och för Metro Therm.
Du arbetar nära säljkollegor och våra tekniska specialister för att alltid leverera snabb, personlig och professionell service. Kundmöten sker både fysiskt och digitalt, och du har friheten att anpassa ditt arbete efter kundens behov.
Vi ser ditt säljområde som något vi gärna formar tillsammans med dig. Fokus ligger främst på Stockholm men bor du på en annan ort ser vi positivt på att du ansvarar både för din region och för Stockholm. Vi tror på flexibilitet och vill skapa ett upplägg som fungerar optimalt för både dig och oss.
Tjänsten är heltid och du rapporterar direkt till VD.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en affärsnära roll där du självständigt strukturerar din arbetsdag och tar egna initiativ för att driva affärer framåt. Du har ett starkt målfokus och arbetar långsiktigt med att bygga värdeskapande relationer, alltid med affärsmässighet och kundnytta i centrum.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har både teknisk erfarenhet och ett genuint intresse för teknik, vilket gör att du kan förstå kundens behov och skapa värde i dialogen. Du har erfarenhet av försäljning med teknisk inriktning, gärna inom VVS och/eller energiteknik.
Vi ser att du är en självgående och resultatinriktad säljare med stark drivkraft. Du motiveras av att skapa nya affärer, är nyfiken på kundens verksamhet och trivs i rollen som rådgivande säljare.
Vidare är du kommunikativ, förtroendeingivande och skicklig på att bygga relationer, både i det personliga mötet och över tid. Struktur och eget ansvar är en självklarhet för dig, liksom viljan att bidra till både kundens och företagets framgång.
Du har god IT-vana och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Metro Therm erbjuds du ett spännande och självständigt arbete där teknik varvas med goda kundrelationer. Du blir en del av ett tryggt företag med god stämning och tydliga ambitioner. Som Teknisk säljare med regionansvar har du alla möjligheter att påverka Metro Therms framtid.
En spännande tjänst med stora möjligheter att kunna påverka din roll med varierande och intressanta arbetsuppgifter. Med våra produkter skapar vi ett hållbart inneklimat men för oss är det lika viktigt att ha ett hållbart arbetsklimat. Därför har vi en öppen organisation med korta beslutsvägar och gott om utvecklingsmöjligheter.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Terese S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYou hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast söndagen den 30 november 2025. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
