Teknisk säljare till Mersen Nordic AB
2026-03-09
Vill du vara en central del av ett internationellt teknikföretag med starkt framtidsfokus?
Vi söker nu en teknisk säljare till vår PTT Business Unit (Power Transfer Technology) - en roll där du får kombinera teknik, kundrelationer och affärsutveckling i ett expansivt nordiskt marknadsområde.
Om rollen
Som teknisk säljare hos Mersen får du en betydelsefull roll där du driver och utvecklar våra kundrelationer på den nordiska marknaden. Du arbetar nära kunder inom processindustri, energiproduktion och public transportation, där du analyserar behov, presenterar lösningar och säkerställer att våra produkter och tjänster skapar konkret värde i kundernas verksamheter.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom försäljning, marknad, teknik och produktion, vilket ger dig goda möjligheter att bidra till både kundnytta och vår fortsatta tillväxt i regionen. Du får vara med i hela försäljningsprocessen, från första kontakt till färdig affär, och har en viktig del i att vidareutveckla Mersens position på den nordiska marknaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete ansvarar du för att utveckla våra befintliga kundrelationer samtidigt som du aktivt bearbetar nya potentiella kunder på marknaden. Du tar initiativ till kontakt genom samtal, möten och digitala kanaler, och håller presentationer både vid fysiska besök och online.
Rollen innebär också att du genomför kundbesök i deras produktionsanläggningar, där du vid behov utför enklare praktiska inspektioner och där även arbete "hands on" kan förekomma som en naturlig del av arbetet.
Du driver offertprocessen från förfrågan till uppföljning i CRM-systemet och säkerställer att både kunden och företaget får bästa möjliga affär. Erfarenhet av CRM-system som Sales Force eller liknande är därför meriterande. Vid orderförberedelser samarbetar du med vår Customer Care-enhet och använder affärssystem för att säkerställa korrekta underlag, särskilt vid mer komplexa lösningar varför en viss vana av affärssystem som JDE, SAP eller liknande är till fördel.
Vi söker dig som har
Några års erfarenhet av B2B-försäljning av tekniska produkter/lösningar - gärna mot processindustri eller energisektorn
Alternativt bakgrund som servicetekniker eller liknande, med kundkontakt och vilja att ta steget mot sälj
Gymnasial teknisk utbildning
Förståelse för kunders behov och förmåga att ställa rätt frågor
Analytisk och affärsmässig förmåga - du kan se lösningar som gynnar både kund och företag
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Som person drivs du av att föra processer framåt och uppskattar att vara delaktig i hela affären från första dialog till avslut. Du är lyhörd, empatisk och har lätt för att förstå kunders behov, samtidigt som du har en naturlig förmåga att kommunicera och skapa förtroende både internt och externt. Du trivs med att samarbeta över funktioner, tar ansvar för dina affärer och har ett positivt och lösningsorienterat arbetssätt som bidrar till goda relationer och framgångsrika resultat.
Vi erbjuder
En utvecklande roll där du med frihet under ansvar har stora möjligheter att själv anpassa ditt arbete. Med goda resultat och rätt engagemang finns det även goda utvecklingsmöjligheter inom Mersen.
Vi ser inget hinder med distansarbete och är därför flexibla med din bostadsort. Dock ser vi gärna sökande från centrala och södra delarna av Mellansverige (Östergötland, Närke, Västmanland, Västergötland, Uppland).
Då arbetet bedrivs med kunder över hela Norden innebär rollen ca 50-60 övernattningar per år. Du bör därför ha en privat situation som medger resor i tjänsten.
I den här rekryteringen samarbetar Mersen med Jefferson Wells. Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Tomas Löfgren på 08-764 25 85 vid frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mersen Kontakt
Tomas Löfgren Tomas.Lofgren@jeffersonwells.se +4687642585
