Teknisk säljare till Malmö / Lund
Säljpoolen i Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-01-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpoolen i Sverige AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Teknisk säljare till Malmö / Lund
Vill du vara med och forma framtidens smarta industri? Nu satsar vi på den svenska marknaden och söker en driven teknisk säljare som vill vara med på resan.
Vi erbjuder
Hos El-Watch blir du en del av ett innovativt företag med högt engagemang, kreativitet och kort väg från idé till verklighet. Vi arbetar med spännande kunder och globala ambitioner, vilket ger dig en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö. Du får en flexibel arbetsplats med möjlighet till hemmakontor, konkurrenskraftiga villkor och stora möjligheter till professionell utveckling. Här kombineras humor och högt i tak med ett tydligt fokus på att skapa smartare och säkrare lösningar för industrin.
Vad har Tom Eskil Grande, Chief Commercial Officer, att säga om företaget?
"Om man vill arbeta i ett företag som skapar framtidens lösningar och där innovation och utveckling står i fokus är El-Watch det perfekta valet.
Hos El-Watch ligger stort fokus på medarbetarnas trivsel. Vi har regelbundna sociala aktiviteter där vi arbetar med att bygga nära relationer mellan alla medarbetare. En medarbetare som trivs är en medarbetare som presterar. Inom försäljningsavdelningarna har vi upp till fyra fysiska samlingar per år där vi bygger teamkänsla och ett nära samarbete. Vi vinner och förlorar tillsammans.
Utöver en inkluderande arbetsmiljö lägger vi också stor vikt vid att medarbetarna har stort inflytande och frihet att forma sin egen arbetsvardag."Publiceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
Som teknisk säljare hos El-Watch blir du en nyckelperson i vår satsning på den svenska marknaden. Du ansvarar för att bygga och utveckla kundrelationer inom främst industri, där du erbjuder lösningar som skapar verkligt värde för våra kunder. Rollen innebär att du driver hela försäljningsprocessen, från första kontakt till avslutad affär och arbetar nära kunderna för att förstå deras behov och leverera professionell rådgivning. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för din försäljningsbudget och bidra aktivt till vår tillväxt genom olika försäljningsaktiviteter.
Exempel på arbetsuppgifter
Genomföra presentationer och diskutera tekniska lösningar med kunder
Uppsöka, skapa, bygga och bevara relationer med framtida och nuvarande kunder
Delta i mässor och andra företags- och branschevenemang
Ge professionell rådgivning och problemlösning i nära samarbete med kunden
I rollen som teknisk säljare utgår du hemifrån eller från kontorsplats i Lund eller Malmö. Du rapporterar till CCO. Rollen innebär runt 50 - 75 övernattningar per år. Inledningsvis är det främst resor inom Sverige, men det kan även bli internationella resor i samband med mässor men också då området kan utökas framåt till andra länder.
Andreas Simskar Wulvik, Sales Manager, Metals & Mining.
"Jag arbetar med en bra mix av försäljning, marknadsföring, kunduppföljning och tekniska diskussioner kring vidare utveckling av våra produkter. Mycket tid går åt till kundmöten via Teams, eftersom de flesta av mina kunder finns utanför Skandinavien. Utöver detta lägger jag mycket tid på att utveckla nya och vidareutveckla befintliga användningsområden för våra kunder, baserat på insikt i deras utmaningar och vilka möjligheter som finns med El-Watchs produkter.
Det som gör det spännande att arbeta på El-Watch är att jag får vara en problemlösare för företag över hela världen. Att få möjlighet att lära mig om olika industriprocesser och utrustning, och kombinera detta med kunskap om de tekniska lösningar vi har på El-Watch, är en perfekt kombination för någon som gillar att lösa kundernas problem och samtidigt vara kreativ."Profil
För rollen som teknisk säljare söker vi dig som är en kommunikativ och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för försäljning och industriella processer. Du trivs med att bygga långsiktiga relationer och har förmågan att förstå kundens behov för att skapa värde. Rollen kräver att du är självmotiverad, energisk och har en positiv inställning, samtidigt som du fungerar väl i ett team. Har du erfarenhet från industri eller industriförsäljning är det ett stort plus.
Erfarenhet från industriförsäljning är meriterande
Tekniskt intresse
B-körkort
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Sara Persson. Du når Sara på 0720-712688.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
El-Watch är en leverantör av trådlösa sensorer för flera branschsegment, med fokus på värdefulla dataleveranser inom drift, underhåll och säkerhet. Vårt internt utvecklade och kompletta Neuron-system omfattar sensorer, gateways, molnlösningar och webbappar, och ger kunden god och värdefull insikt i deras egna processer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpoolen i Sverige AB
(org.nr 556354-3726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
El-watch AS Jobbnummer
9690099