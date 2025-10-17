Teknisk säljare till Isolamin Sweden AB
Nordisk Kompetens AB / Säljarjobb / Stockholm
Isolamin tillverkar produkter och kundanpassade lösningar inom området bostads- och hotellmoduler samt sandwichelement, där höga krav ställs på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet och estetik. Företaget är inne i ett spännande och expansivt skede. Nya produkter till nya marknader utvecklas löpande. All tillverkning sker i Sverige. Isolamin arbetar inom Bygg & Industri och har sina kunder främst i Skandinavien och Nordeuropa. Här är exempel på vår modulproduktion; https://isolamin.se/moduler/
och här våra system av sandwichelement; Sandwichpaneler & panelsystem | Isolamin .
Isolamin Sweden AB ingår i företagsgruppen PartGroup tillsammans med Part Construction AB, PreBad AB, Space Interior Sverige AB, Altor Industrie, Part Systems AB och Modulmontage AB.Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Är du en driven relationsbyggare med tekniskt intresse? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får kombinera teknisk kompetens med försäljning? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en teknisk säljare. Du kommer att arbeta med försäljning av sandwichpaneler till både nya och befintliga kunder samt ta fram tekniska lösningar inom vårt byggsystem av sandwichpaneler. Du kommer att rita en del av projekten.
Du kommer att arbeta i ett team men är självgående, målmedveten och har ett driv för att nå mot uppsatta mål.
Din profil - Vem söker vi:
Vi värdesätter din personlighet och söker därför dig som har en positiv attityd, är energifylld, flexibel och serviceinriktad.
Du är noggrann, tekniskt intresserad, praktiskt lagd och har ett intresse för industriell produktion.Kvalifikationer
• Erfarenhet av att jobba i CAD-miljö (Autocad, Revit, Inventor)
• Erfarenhet av försäljning
• Van att arbeta med affärssystem
Meriterande:
• Kunskaper i och erfarenhet inom bygg- och/eller industriell produktion
Tycker du att det här låter som ett intressant arbete för dig? Sök i så fall omgående, intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Arlandastad
Arbetstider: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, med inledande provanställning.
Vi tror på mångfald och ser gärna både kvinnliga och manliga sökande samt sökande med annan kulturell bakgrund.
Din ansökan behandlas i enlighet med GDPR.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta Michael Ottesen Fossen, Projektsamordnare, på mobil 076-823 73 07eller mejla till michael@isolamin.se
Vi samarbetar med Nordisk Kompetens i denna rekrytering, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna rekryterare Maria Jonsson: maria.jonsson@nordiskkompetens.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
