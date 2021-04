Teknisk säljare till innovativt 3D-skrivarföretag! - Framtiden i Sverige AB - Säljarjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-02Är du en hungrig och självgående säljare som har lätt att skapa nya kontakter? Vill du kunna påverka din egen lön genom det arbete du lägger ner? Vill du arbeta på ett familjärt och öppet företag? Då är det just dig vi söker!2021-04-02Som teknisk försäljare kommer du att genom B2B-försäljning sälja ZYYX Labs innovativa 3D-skrivare. Arbetet innebär att du kommer blanda både varma och kalla samtal för att behålla samt knyta nya kundkontakter. På sikt kommer du även att få komma ut live till kunderna. Kunderna är över hela Sverige men kommer även in förfrågningar från andra delar av välden också. Kunderna brukar oftast vara arkitektkontor, skolor, prototyptillverkande konsultfirmor samt hobbytillverkande privatkunder. I början kommer du att få en grundlig introduktion så du lär känna företaget och dess produkter och under hela din anställning kommer du få ett bra stöd från dina kollegor.ZYYX Labs AB är ett svenskt 3D-skrivarföretag som vill lära företag att utveckla sina nya produkter snabbare och dessutom hjälpa dem tillverka mekanikdelar och prototyper som är både starka och användbara - med hjälp av material som är innovativa och i framkant av vad som är möjligt.Bolaget är ett start-up som har funnits på marknaden i 2 år och i dagsläget är de 5 anställda totalt.För att passa i rollen som försäljare bör du ha ett högt eget driv och känna dig sporrad av att driva dina egna affärer. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av försäljning men det är såklart meriterande. För dig som är intresserad av detta och gör bra ifrån dig finns det goda utvecklingsmöjligheter då ZYYX Labs är i en växande fas. Det krävs även att du är kommunikativ och förstår vikten av goda kundrelationer.Skallkrav:Körkort BFlytande svenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Övriga språkEgen bilArbetslivserfarenhet av försäljningErfarenhet av att ha sålt liknande produkterFramtiden AB finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Unga Talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Startdatum: 1/3 eller enligt överenskommelseLön: ProvisionsbaseradPlaceringsort: GöteborgArbetstider: KontorstiderOmfattning: Heltid, 100 %Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Kontaktperson(er)Sophie Carlborg0761861235Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671216