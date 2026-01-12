Teknisk säljare till Fortiva
2026-01-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Därför är du viktig
Fortiva växer - nu letar vi efter dig som vill kombinera tekniskt kunnande med relationsbyggande försäljning inom metallbearbetande industri. Med ett av marknadens bredaste sortiment inom borrning, svarvning, fräsning och uppspänning får du alla verktyg (bokstavligt talat!) för att lyckas i rollen.
Vi söker en nyfiken och affärsdriven säljare som vill vara med och utveckla våra kundrelationer inom skärande bearbetning. Hos oss får du stora möjligheter att växa - i en öppen, familjär och lösningsorienterad miljö där engagemang och teknikintresse står högt i kurs!
Det här är Fortiva
Fortiva är aktören med ett av marknadens bredaste verktygsutbud av världsledande varumärken inom borrning, svarvning, fräsning, kapning och uppspänning. Vi lever som vi lärt av våra kunder - svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, uppfinningsrikedom och en vilja av stål. Vi vet vilket mod som krävs för att utveckla, driva och förnya produktionen och är beredda att bidra med vår energi.
Vårt tjänsteerbjudande består av en metodik som tar ett helhetsgrepp. Istället för att bara titta på enskilda verktyg analyserar vi hela processer - med en ökad lönsamhet som utfall. Vi har också omslipningsservice för både skärande- och kapande verktyg.
Fortiva är en del av Latour Industries AB - som är ett av fem helägda affärsområden inom Investment AB Latour. Idag har Fortiva verksamhet i totalt tre länder och omsätter över 300 Msek.
Välkommen att läsa mer på www.fortiva.se
och www.latour.se.
Fokus i din roll
Som teknisk säljare hos Fortiva blir du en nyckelperson i ett engagerat försäljningsteam. Du rapporterar till försäljnings- och affärsutvecklingschef och arbetar nära både kunder och den tekniska avdelningen för att skapa optimerade lösningar inom skärande bearbetning.
Din vardag handlar om att bygga starka, långsiktiga relationer med befintliga kunder i ditt distrikt, förstå deras behov på djupet och föreslå tekniska lösningar som ökar både produktivitet och lönsamhet. Arbetet sker oftast i projektform tillsammans med den tekniska avdelningen.
Du har det affärsmässiga ansvaret för befintliga kunder inom ditt område, men är också lyhörd för nya affärsmöjligheter på marknaden. I vissa uppdrag samarbetar du med tekniska specialister för att ta fram avancerade kundlösningar, och du dokumenterar dina insatser i CRM-systemet, Lime.
Det här är en roll där du får kombinera teknikintresse med affärsdriv och där Fortivas värdeord - mod, innovation och passion - genomsyrar allt du gör!
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, vi tror att vi har en god bild om vad du har med dig sedan tidigare:
Du har en teknisk bakgrund med inriktning på skärande bearbetning (gärna komponenttillverkning inom verkstadsindustrin).
Du har tidigare kund- och säljvana men vi är också öppna för att hitta dig som vill arbeta med försäljning inom teknik.
Vi förutsätter att du har förmåga att arbeta med MS Office och att du har en positiv attityd till CRM-system.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och personlighet. För rätt person finns det stora möjligheter att växa och att utvecklas!
För att trivas hos oss tror vi att du har ett resultatinriktat och strukturerat arbetssätt, kombinerat med en analytisk förmåga och ett genuint intresse för teknik. Du har lätt för att bygga långsiktiga relationer - både med kunder och kollegor - och drivs av att ständigt utvecklas. Din entreprenöriella ådra gör att du ser möjligheter där andra ser utmaningar, och du tar gärna initiativ för att driva både affären och arbetssätten framåt.
Din expertis, ditt driv, din passion och entreprenörskap kommer att ta oss vidare framåt och tillsammans fortsätter vi att göra skillnad för våra kunder!
Vi ser fram emot att höra av dig!
Bra att veta
Placeringsort Jönköping eller Borås med omnejd.
Tillsvidareanställning.
Du rapporterar till försäljningschef.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta Martin Carlbom, 076-163 02 12, eller Anette Beckman, 072-500 30 23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
