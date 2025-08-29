Teknisk säljare till företag i Haninge
2025-08-29
Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som innesäljare i en av företagets lokaler. Det förekommer både "kalla" och "varma" kunder. Du bör således vara bekväm i en sådan roll. Utöver försäljning kommer du även arbeta med ordermottagning och diverse administration på avdelningen. Du kommer skapa beställning i dialog med kunden och det kommer förväntas ett teknisk förståelse/kunskap för att kunna uppfylla kundens behov och önskemål.Profil
Vi söker dig som tidigare arbetat som teknisk säljare och är bekväm i en sådan roll. Du har teknisk kunskap och mekanisk bakgrund då vår kunds produkt kräver förståelse om konstruktion. Vi söker dig som är kundorienterad, flexibel och strukturerad. Du bör trivas i att leda och föra samtal med både nya och befintliga kunder.Om företaget
Företagets affärsidé är att vara bäst på uthyrning och försäljning av kundanpassade containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. I deras verkstäder förekommer svets, snickerier samt målning för att kunna leverera skräddarsydda containrar. Det är ett familjeföretag i andra generationen som jobbar aktivt med att skapa en stolt organisation. Företaget räknar med god tillväxt närmaste åren vilket gör att de sätter ett högt värde på tjänsten och att rätt person får dela deras vardag och framgång.
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industri- och montagebranschen. Det är ett familjeföretag som drivs och ägs av bröderna Simon Borsos och Linus Lööw Spadaro. Genom sina egna och övriga bröders erfarenheter av arbete inom industriell tillverkning och montageverksamhet, föddes idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga yrkesarbetare i Sverige.
