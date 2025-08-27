Teknisk Säljare till Flowsys i Göteborg
2025-08-27
Flowsys AB grundades 2007 och omsätter ca 50 milj SEK. Vi är Flowserves distributör för deras program av mekaniska axeltätningar, supportsystem och lagerskydd. Tillsammans med vår långa industriella erfarenhet, har vi byggt upp ett gediget och starkt erbjudande för den svenska och danska processindustrin. Läs mer på www.flowsys.se
Flowsys expanderar och söker nu dig som vill komma till ett ödmjukt och familjärt företag som har en gedigen kunskap inom branschen. Vi söker dig som vill få vara delaktig i att utveckla affären och du får en nyckelroll i vår framtida utveckling och expansion?
ARBETSBESKRIVNING
Flowsys söker en driven, självgående och förtroendeingivande säljare till region västra Sverige. I din roll ansvarar du primärt för att sälja våra lösningar och koncept inom mekaniska axeltätningar och lagerskydd som innefattar både standardapplikationer som unika koncept/lösningar. Du arbetar både med nyförsäljning av våra produkter tillika säljer du in våra tjänster inom eftermarknad och service och utbildning. Våra kunder återfinns framför allt inom processindustrin.
Ditt uppdrag blir att skapa fortsatt tillväxt inom ditt distrikt genom proaktiv och rådgivande försäljning där du arbetar nära dina kunder. Du är ansvarig för tillväxt/utveckling och lönsamhet för ditt distrikt vilket inkluderar budget, försäljning och offertunderstöd. Du ingår i ett försäljningsteam som består av fyra personer och du har ett nära samarbete med övriga funktioner såsom teknik, service och installation/verkstad. Tjänsten är placerad på Flowsys huvudkontor i Åbro industriområde i Mölndal och du rapporterar till VD tillika ägare.
VEM ÄR DU?
Som person uppfattas du som energisk och driven med en stark personlig utstrålning som sprider en positiv stämning runt omkring dig. Du har lätt för att ta till dig ny kunskap, är tekniskt intresserad och har ett genuint intresse för att utveckla relationer. För att lyckas i rollen som säljare hos oss har du förmåga att omvandla tekniska premiumprodukter till värdeskapande och hållbara lösningar för dina kunders verksamheter. Som person är du självgående och välstrukturerad och en utpräglad tävlingsmänniska - du brinner för affären och relationen. Din känsla för teamet är väl utvecklad och du gläds med dina egna såväl som teamets framgångar. Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
• Väl dokumenterad erfarenhet av försäljning, minimum 3 års erfarenhet av för tjänsten en relevant roll
• Du har en teknisk bakgrund och är teknikintresserad. Erfarenhet av lösningsförsäljning är en merit
• Har du erfarenhet av försäljning mot processindustrin så är detta meriterande
• Eftergymnasial teknisk utbildning från Högskola, KY utbildning är meriterande
• Erfarenhet av att arbeta i CRM-system
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Flytande svenska och god affärsengelska i tal och skrift
VI ERBJUDER
Vi på Flowsys erbjuder dig en varierande roll med eget ansvar i en flexibel organisation, där du får möjligheten att utvecklas tillsammans med trevliga och duktiga kollegor. Som nyanställd erbjuds du en grundlig introduktion med både teoretiska och praktiska moment, innefattande bland annat besök hos våra olika kunder och samarbetspartners.
ANSÖKAN
Vi samarbetar med Your Talent i denna rekrytering, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 johan.sjoberg@yourtalent.se
Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt! Ersättning
